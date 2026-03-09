Είναι θετική εξέλιξη για τον κόσμο η αποδυνάμωση του καθεστώτος στο Ιράν;
ΗΠΑ: Εκκενώνεται το προξενείο στα Άδανα – “Φύγετε από την νοτιοανατολική Τουρκία”

Η ανακοίνωση

ΗΠΑ: Εκκενώνεται το προξενείο στα Άδανα – “Φύγετε από την νοτιοανατολική Τουρκία”
pixabay
Αλέξανδρος Τσάκος

Εντολή για εκκένωση του προξενείου των ΗΠΑ στα Άδανα της Νότιας Τουρκίας έδωσε το υπουργείο Εξωτερικών καθώς στην περιοχή βρίσκεται βάση του ΝΑΤΟ

«Στις 9 Μαρτίου 2026, το Υπουργείο Εξωτερικών διέταξε τους μη αναγκαίους υπαλλήλους της κυβέρνησης των ΗΠΑ και τα μέλη των οικογενειών των υπαλλήλων της κυβέρνησης των ΗΠΑ να εγκαταλείψουν το Γενικό Προξενείο Άδανα λόγω κινδύνων για την ασφάλεια» αναφέρετε στη σχετική ανακοίνωση.

Την ίδια στιγμή έδωσε εντολή στους Αμερικανούς πολίτες να εγκαταλείψουν τη «νοτιοανατολική Τουρκία», σύμφωνα με ανακοίνωση της αμερικανικής πρεσβείας στην Άγκυρα.

«Οι Αμερικανοί στη νοτιοανατολική Τουρκία ενθαρρύνονται έντονα να αναχωρήσουν τώρα» καταλήγει η προειδοποίηση.

