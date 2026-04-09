ΗΠΑ: Αυτόματη εγγραφή για επιστράτευση των ανδρών 18-25 από τον Δεκέμβριο

Σε σημαντική αλλαγή στον τρόπο καταγραφής των πολιτών που θα μπορούσαν να κληθούν σε στρατιωτική υπηρεσία προχωρούν οι ΗΠΑ, καθώς τίθεται από τον Δεκέμβριο σε εφαρμογή η αυτόματη επιστράτευση όλων των επιλέξιμων ανδρών ηλικίας 18 έως 25 ετών σε σχετικό κατάλογο επιστράτευσης.

Η συγκεκριμένη ρύθμιση προτάθηκε από το Selective Service System, τον ομοσπονδιακό φορέα των ΗΠΑ που τηρεί μητρώο με Αμερικανούς πολίτες οι οποίοι θα μπορούσαν να κληθούν να υπηρετήσουν σε περίπτωση επιστράτευσης

Όπως αναφέρει η υπηρεσία, αυτή η αλλαγή «μεταφέρει την ευθύνη εγγραφής από τους ίδιους τους πολίτες στο κράτος», μέσω αξιοποίησης ομοσπονδιακών δεδομένων. Σημειώνεται ότι βρίσκεται υπό εξέταση η διαδικασία και αναμένεται η τελική έγκριση από τις αρμόδιες αρχές.

Τη δεκαετία του 1970, κατά τη διάρκεια του πολέμου του Βιετνάμ, ήταν η τελευταία φορά που εφαρμόστηκε υποχρεωτική επιστράτευση στις ΗΠΑ.

Αν και σήμερα δεν λειτουργεί ενεργό σύστημα επιστράτευσης, οι άνδρες ηλικίας 18 έως 25 ετών παραμένουν υποχρεωμένοι να εγγράφονται, σε περίπτωση που αυτό τεθεί σε ισχύ στο μέλλον. Σύμφωνα με το Selective Service, η νέα ρύθμιση στοχεύει κυρίως στην απλούστευση των διαδικασιών, στο πλαίσιο μιας γενικότερης διοικητικής αναδιοργάνωσης.

Αυστηρές κυρώσεις μπορεί να επιφέρει η μη συμμόρφωση με την υποχρέωση εγγραφής, όπως πρόστιμο έως 250.000 δολάρια, ποινή φυλάκισης έως πέντε έτη, αλλά και αποκλεισμό από ομοσπονδιακά προγράμματα.

Στο δημόσιο διάλογο παραμένει για την ώρα το ενδεχόμενο επιστροφής της υποχρεωτικής στράτευσης, ιδίως μετά την έναρξη του πολέμου στο Ιράν.

Σε πρόσφατη τηλεοπτική της εμφάνιση, η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ, απέφυγε να αποκλείσει ένα τέτοιο ενδεχόμενο, επισημαίνοντας ότι «ο πρόεδρος δεν αφαιρεί επιλογές από το τραπέζι», αν και διευκρίνισε πως η επιστράτευση «δεν αποτελεί μέρος του τρέχοντος σχεδίου».

Η ανησυχία στην αμερικανική κοινωνία παραμένει υψηλή, καθώς επί δεκαετίες οι δημοσκοπήσεις δείχνουν έντονη αντίθεση στην επιστράτευση. Η στάση αυτή συνδέεται σε μεγάλο βαθμό με τα βιώματα από τον πόλεμο στο Βιετνάμ, αλλά και με την προτίμηση για έναν επαγγελματικό στρατό που βασίζεται σε εθελοντές.

Σε κάθε περίπτωση, οποιαδήποτε επαναφορά της υποχρεωτικής στράτευσης θα απαιτούσε την έγκριση του Κογκρέσου, μέσω τροποποίησης της σχετικής νομοθεσίας.