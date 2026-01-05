ΗΠΑ: «Αυτό είναι το δικό μας ημισφαίριο» – Το μήνυμα του Στέιτ Ντιπάρτμεντ

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ με ανάρτησή του έστειλε το δικό του μήνυμα για τη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο στη Βενεζουέλα.

Συγκεκριμένα, το υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ ανέβασε μια φωτογραφία του προέδρου της χώρας Ντόναλντ Τραμπ γράφοντας «Αυτό είναι το δικό μας ημισφαίριο».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μάλιστα, στη λεζάντα της ανάρτησης, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ανέφερε ότι «αυτό είναι ΤΟ δικό ΜΑΣ ημισφαίριο και ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δεν θα επιτρέψει να απειληθεί η ασφάλειά μας».