ΗΠΑ: «Αυτό είναι το δικό μας ημισφαίριο» – Το μήνυμα του Στέιτ Ντιπάρτμεντ
Η ανάρτηση με τη φωτογραφία του Τραμπ
Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ με ανάρτησή του έστειλε το δικό του μήνυμα για τη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο στη Βενεζουέλα.
Συγκεκριμένα, το υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ ανέβασε μια φωτογραφία του προέδρου της χώρας Ντόναλντ Τραμπ γράφοντας «Αυτό είναι το δικό μας ημισφαίριο».
Μάλιστα, στη λεζάντα της ανάρτησης, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ανέφερε ότι «αυτό είναι ΤΟ δικό ΜΑΣ ημισφαίριο και ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δεν θα επιτρέψει να απειληθεί η ασφάλειά μας».
This is OUR Hemisphere, and President Trump will not allow our security to be threatened. pic.twitter.com/SXvI868d4Z— Department of State (@StateDept) January 5, 2026
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις