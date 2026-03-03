Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα: Δεχτήκαμε πάνω από 1.000 επιθέσεις από το Ιράν – Διατηρούμε το δικαίωμα να αμυνθούμε

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα δήλωσαν ότι έχουν εκτεθεί σε πάνω από 1.000 επιθέσεις από τότε που το Ιράν εξαπέλυσε αντίποινα στην περιοχή, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών.

Το υπουργείο Εξωτερικών των ΗΑΕ λίγες ώρες μετά την επίθεση του Προξενείου των ΗΠΑ από ιρανικό drone δήλωσε ότι δεν έχει λάβει καμία απόφαση για αλλαγή της αμυντικής του στάσης απέναντι στις επιθέσεις του Ιράν, αλλά διατηρεί το δικαίωμα να αμυνθεί.

الإمارات تحتفظ بحقها في الدفاع عن النفسhttps://t.co/XRAqPPCAgP pic.twitter.com/mK8FZHsrYj— MoFA وزارة الخارجية (@mofauae) March 3, 2026

Αναλυτικά:

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα επιβεβαιώνουν ότι δεν έχουν λάβει καμία απόφαση να αλλάξουν την αμυντική τους στάση απέναντι σε επανειλημμένες ιρανικές επιθέσεις. Η χώρα έχει υποστεί περισσότερες από χίλιες επιθέσεις, αριθμός που υπερβαίνει το συνολικό αριθμό επιθέσεων που έχουν υποστεί όλες οι άλλες στοχευμένες χώρες, και οι ένοπλες δυνάμεις μας έχουν ανταποκριθεί σε αυτές τις επιθέσεις με απόλυτο επαγγελματισμό, αποτελεσματικότητα και διάκριση.

Τα ΗΑΕ επιβεβαιώνουν επίσης ότι δεν έχουν συμμετάσχει στον πόλεμο, ούτε έχουν επιτρέψει τη χρήση του εδάφους, των χωρικών υδάτων ή του εναέριου χώρου τους σε οποιαδήποτε επίθεση κατά του Ιράν, σύμφωνα με τις πολιτικές καλής γειτονίας και αποκλιμάκωσης, και σύμφωνα με τον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών.

Στο πλαίσιο αυτό, τα ΗΑΕ επιβεβαιώνουν το δικαίωμά τους στην αυτοάμυνα, όπως κατοχυρώνεται από το διεθνές δίκαιο και τον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών.

Τα ΗΑΕ τονίζουν τη σημασία της τήρησης της δημοσιογραφικής δεοντολογίας και την αναγκαιότητα λήψης πληροφοριών από επίσημες και αξιόπιστες πηγές πριν από τη δημοσίευση ή την κυκλοφορία οποιωνδήποτε ανακριβών ρεπορτάζ.