Τον γύρο του κόσμου κάνουν οι συγκλονιστικές εικόνες από τη συντριβή του αεροπλάνου της Air India, λίγα λεπτά μετά την απογείωσή του από την πόλη Αχμενταμπάντ, στη δυτική Ινδία.

To Boeing 787-800 Dreamliner με τους 242 επιβαίνοντες και προορισμό το αεροδρόμιο Γκάτγουικ του Λονδίνου, κατέπεσε σε κατοικημένη περιοχή κοντά στο αεροδρόμιο, με αποτέλεσμα, σύμφωνα με τον ομοσπονδιακό υπουργό Υγείας της χώρας, να χάσουν τη ζωή τους «πολλοί άνθρωποι».

LIVE εικόνα από το σημείο της αεροπορικής τραγωδίας:

LIVE | An #AirIndia flight en route from #Ahmedabad to #Birmingham has reportedly crashed near the airport shortly after takeoff.



Initial reports suggest over 240 passengers and crew were onboard the Boeing 787 Dreamliner. https://t.co/a0G59qFNWZ June 12, 2025

Σύμφωνα με το Reuters, που επικαλείται προσωπικό διάσωσης, οι πρώτοι 30 νεκροί περισυνελέγησαν από κτίριο και μάλιστα φέρεται να παγιδεύτηκαν μέσα σε αυτό, μετά τη συντριβή του αεροσκάφους στην Ινδία.

📍As per initial reports the Air India plane crashed directly on the BJ Medical College UG hostel mess in Meghani Nagar, Ahmedabad.#planecrash #AirIndia #Ahmedabad #Aircraft #Aviation pic.twitter.com/wxRdjbaNtx — Arattai Darbar🔥🧊 (@Arattai_darbar) June 12, 2025

«Το κτίριο πάνω στο οποίο συνετρίβη είναι ξενώνας γιατρών… Έχουμε ήδη καθαρίσει περίπου το 70% με 80% του χώρου και θα ολοκληρώσουμε σύντομα τις επιχειρήσεις», δήλωσε ανώτερος αξιωματικός της αστυνομίας σε δημοσιογράφους.

Air India Boeing 787 क्रैश: कौन थे पायलट?— Capt. Sumeet Sabharwal (8200 घंटे का अनुभव) मुख्य पायलट थे।

— Co-pilot Clive Kundar के पास 1100 घंटे का अनुभव था।

— दोपहर 1:39 पर रनवे 23 से उड़ान भरी।

— पायलट ने MAYDAY कॉल दी, ATC तक संदेश पहुंचा लेकिन फिर संपर्क टूट गया।#planecrash pic.twitter.com/mcCGt3N5uw — Cinetist (@cinetist_) June 12, 2025

AirIndia plane crashed in a residential area. The nearby buildings has caught fire. #planecrash pic.twitter.com/OU6IsXKxAE — Mohit Chauhan (@mohitlaws) June 12, 2025

Όπως μεταδίδει Reuters, στο αεροσκάφος επέβαιναν συνολικά 242 άτομα, μεταξύ των οποίων 217 ενήλικες και 11 παιδιά. Επίσης, όπως ανακοίνωσε η Air India, οι επιβάτες περιλάμβαναν 169 Ινδούς, 53 Βρετανούς, επτά Πορτογάλους και έναν Καναδό.

«Αυτή τη στιγμή συλλέγουμε στοιχεία και θα υπάρξουν νεότερες ενημερώσεις», ανέφερε η Air India σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ. «Οι τραυματίες μεταφέρονται στα πλησιέστερα νοσοκομεία».

Σε ένα συγκλονιστικό βίντεο φαίνεται το αεροπλάνο να απογειώνεται πάνω από κατοικημένη περιοχή, να εξαφανίζεται από την εικόνα και στη συνέχεια να υψώνεται στον ουρανό μία τεράστια στήλη φωτιάς.

BREAKING: Footage shows plane with at least 242 people crashing near Ahmedabad, India. pic.twitter.com/3yfV2khfxU — Clash Report (@clashreport) June 12, 2025

Άλλα πλάνα από την περιοχή δείχνουν φλεγόμενα συντρίμμια, ενώ πυκνός μαύρος καπνός καλύπτει τον ουρανό κοντά στο αεροδρόμιο.

Σύμφωνα με τους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας στο αεροδρόμιο Αχμενταμπάντ, το αεροσκάφος απογειώθηκε από τον διάδρομο 23 στις 1:39 μ.μ. τοπική ώρα (08:09 GMT). Λίγο αργότερα εξέπεμψε σήμα «Mayday» που υποδηλώνει κατάσταση έκτακτης ανάγκης, χωρίς ωστόσο να υπάρξει στη συνέχεια καμία άλλη επικοινωνία.

Η πτήση AI171 της Air India ήταν προγραμματισμένη να απογειωθεί από το διεθνές αεροδρόμιο Sardar Vallabhbhai Patel του Αχμενταμπάντ στις 9:50 π.μ. τοπική ώρα, σύμφωνα με το FlightRadar24. Το σήμα από το αεροσκάφος χάθηκε στις 10:08 π.μ. τοπική ώρα, όπως προκύπτει από τα στοιχεία παρακολούθησης πτήσεων.

We are following reports of a crash of Air India flight #AI171 from Ahmedabad to London. We received the last signal from the aircraft at 08:08:51 UTC, just seconds after take off.



The aircraft involved is a Boeing 787-8 Dreamliner with registration VT-ANB… pic.twitter.com/EmKKISJldF — Flightradar24 (@flightradar24) June 12, 2025

Η πτήση ήταν πλήρως εφοδιασμένη με καύσιμα για το υπερατλαντικό ταξίδι σχεδόν 10 ωρών, γεγονός που έκανε τόσο την έκρηξη όσο και τη φωτιά που ακολούθησε πιο έντονη.

Προς το παρόν δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση για θύματα ενώ είναι σε εξέλιξη επιχείρηση διάσωσης.

«Με βαθιά θλίψη επιβεβαιώνω ότι η πτήση 171 της Air India από το Αχμενταμπάντ προς το αεροδρόμιο Γκάτγουικ του Λονδίνου ενεπλάκη σήμερα σε τραγικό δυστύχημα», δήλωσε ο πρόεδρος της Air India, Natarajan Chandrasekaran, σε ανακοίνωση που μεταδίδει το πρακτορείο Agence France-Presse (AFP).

«Τα συλλυπητήριά μας και η βαθιά μας συμπαράσταση πηγαίνουν στις οικογένειες και τους αγαπημένους όλων όσων επλήγησαν από αυτό το καταστροφικό γεγονός», πρόσθεσε, επισημαίνοντας ότι έχει ενεργοποιηθεί κέντρο έκτακτης ανάγκης και έχει συσταθεί ομάδα υποστήριξης για τις οικογένειες που αναζητούν πληροφορίες.

Επίσης, η Γενική Διεύθυνση Πολιτικής Αεροπορίας της Ινδίας εξέδωσε την ακόλουθη δήλωση στα ινδικά μέσα ενημέρωσης:

«Ο κυβερνήτης Sumeet Sabharwal είναι LTC με 8.200 ώρες πτητικής εμπειρίας. Ο συγκυβερνήτης είχε 1.100 ώρες πτητικής εμπειρίας. Το αεροσκάφος απογειώθηκε από το Αχμενταμπάντ στις 13:39 τοπική ώρα από τον διάδρομο 23. Έδωσε σήμα SOS στον Πύργο Ελέγχου, αλλά στη συνέχεια δεν απάντησε στις κλήσεις. Αμέσως μετά την απογείωση από τον διάδρομο 23, το αεροσκάφος συνετρίβη έξω από το αεροδρόμιο. Από τον τόπο του ατυχήματος ανέβαινε πυκνός μαύρος καπνός».

Ειδήσεις σήμερα:

Εικόνες ντροπής απέναντι από τον σταθμό Νερατζιώτισσας – Κίνδυνος φωτιάς εν μέσω καύσωνα (Εικόνες)

Ψάρια ξεπηδούν από το νερό στον Αμβρακικό – Δείτε το απίστευτο βίντεο