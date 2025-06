Πάνω από 100 φέρεται να είναι οι νεκροί από την αεροπορική τραγωδία στην Ινδία σύμφωνα με ανεπίσημη ενημέρωση του υπουργού Πολιτικής Αεροπορίας της χώρας, ενώ σύμφωνα με την αστυνομία υπάρχουν ελάχιστες πιθανότητες να βρεθούν επιζώντες μετά την πτώση του Boeing 787 Dreamliner πάνω σε φοιτητικό ξενώνα στην πόλη Ahmedabad.

Στην πιο πρόσφατη ενημέρωση, πάνω από 200 άνθρωποι φέρεται να έχουν χάσει τη ζωή τους στην συντριβή του αεροσκάφους της Air India, σύμφωνα με τον Kanan Desai, ανώτερο αξιωματικό της αστυνομίας της πόλης, όπως δήλωσε στο Reuters.

Σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων PA, ο Murlidhar Mohol δήλωσε: «Έχουμε ακούσει ότι υπάρχουν 105 θύματα. Δεν έχουμε κάνει καμία δήλωση σχετικά με αυτό… η πρώτη προτεραιότητα είναι να σώσουμε όσο το δυνατόν περισσότερους ανθρώπους».

«Υπάρχει ένα σχέδιο διάσωσης σε εξέλιξη στον τόπο του ατυχήματος. Δεν μπορώ να σχολιάσω όλα αυτά και νομίζω ότι θα χρειαστεί κάποιος χρόνος», πρόσθεσε.

«Φαίνεται ότι δεν υπάρχουν επιζώντες από τη συντριβή του αεροπλάνου», δήλωσε ο Αστυνομικός Επίτροπος GS Malik στο Associated Press. Η πτήση Air India 171, ένα Boeing 787-8 (γνωστό και ως Dreamliner), συνετρίβη στην κατοικημένη περιοχή Meghani Nagar πέντε λεπτά μετά την απογείωσή της στις 13:38 τοπική ώρα, σύμφωνα με τον Faiz Ahmed Kidwai, γενικό διευθυντή της διεύθυνσης πολιτικής αεροπορίας, όπως μεταδόθηκε από το Associated Press. Πλάνα από την περιοχή κοντά στο σημείο της συντριβής έδειχναν καπνό να βγαίνει από το σημείο της συντριβής.

Όπως μεταδίδει Reuters, στο αεροσκάφος επέβαιναν συνολικά 242 άτομα, μεταξύ των οποίων 217 ενήλικες και 11 παιδιά. Επίσης, όπως ανακοίνωσε η Air India, οι επιβάτες περιλάμβαναν 169 Ινδούς, 53 Βρετανούς, επτά Πορτογάλους και έναν Καναδό.

Σύμφωνα με αναφορές των ινδικών μέσων ενημέρωσης, το αεροσκάφος συνετρίβη σε κτίριο που στεγάζει διαμερίσματα για γιατρούς που εργάζονται σε τοπικά νοσοκομεία. Το αεροσκάφος έστειλε σήμα SOS στον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας μετά την απογείωση. Σύμφωνα με την ιστοσελίδα Flightradar24, το σήμα χάθηκε λίγα δευτερόλεπτα μετά την απογείωση, όταν το αεροσκάφος είχε φτάσει σε ύψος 625 ποδιών.

Σε ένα συγκλονιστικό βίντεο φαίνεται το αεροπλάνο να απογειώνεται πάνω από κατοικημένη περιοχή, να εξαφανίζεται από την εικόνα και στη συνέχεια να υψώνεται στον ουρανό μία τεράστια στήλη φωτιάς. Άλλα πλάνα από την περιοχή δείχνουν φλεγόμενα συντρίμμια, ενώ πυκνός μαύρος καπνός καλύπτει τον ουρανό κοντά στο αεροδρόμιο.

