Η Πολωνία θα αυξήσει τον αριθμό των στρατιωτών της στα σύνορα με τη Λευκορωσία, αφού δύο ελικόπτερα προερχόμενα από τη χώρα αυτήν παραβίασαν σήμερα τον εναέριο χώρο της, ανακοίνωσε το υπουργείο Άμυνας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ενημερώθηκε το ΝΑΤΟ για το συμβάν αυτό ενώ κλήθηκε για εξηγήσεις ο επιτετραμμένος της Λευκορωσίας.

Σε μια πρώτη αντίδραση, το Μινσκ χαρακτήρισε «εξωφρενικές» τις κατηγορίες παραβίασης του πολωνικού εναέριου χώρου από λευκορωσικά ελικόπτερα.

Two Belarusian helicopters violated the air borders of Poland, the Charge d'Affaires of Belarus was summoned to the Foreign Ministry, the Polish diplomatic department reports. pic.twitter.com/Nt24oDiIK4