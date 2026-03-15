Ιερουσαλήμ: Θραύσμα πυραύλου προκάλεσε ζημιές στην κατοικία του Αμερικανού προξένου

Ένα θραύσμα ιρανικού πυραύλου έπληξε ένα κτίριο κατοικιών που χρησιμοποιείται από τον πρόξενο των ΗΠΑ στην Ιερουσαλήμ, αν και το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ αναφέρει ότι δεν υπήρξαν τραυματισμοί.

Ένας εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών αναφέρει σε ανακοίνωσή του ότι τα συντρίμμια έπεσαν σε κατοικημένη περιοχή μετά την αναχαίτιση ενός πυραύλου.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες καταδικάζουν έντονα το Ιράν και τις επιθέσεις τρομοκρατικών πολιτοφυλακών που υποστηρίζονται από το Ιράν σε διπλωματικές, στρατιωτικές και πολιτικές υποδομές στην περιοχή», δήλωσε ο εκπρόσωπος.