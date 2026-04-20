Ιαπωνία: Καμία ανωμαλία σε πυρηνικές εγκαταστάσεις μετά τον σεισμό 7,5 Ρίχτερ

Σε συναγερμό βρίσκονται οι αρχές της Ιαπωνίας μετά τον σεισμό 7,5 Ρίχτερ που σημειώθηκε στις βόρειες ακτές της χώρας το μεσημέρι (τοπική ώρα) της Δευτέρας (20/4)

Με τις μνήμες τρόμου από τον μεγάλο σεισμό στην Φουκουσίμα να είναι ακόμη νωπές, δεν έχουν αναφερθεί ανωμαλίες στα πυρηνικά εργοστάσια στις νομαρχίες Αομόρι και Μιγιάγκι, όπως αναφέρει η ιαπωνική ιστοσελίδα ειδήσεων Kyodo.

Την ίδια στιγμή, ο φορέας εκμετάλλευσης του πυρηνικού σταθμού Fukushima Daini λέει ότι δεν υπάρχουν ανωμαλίες εκεί, αναφέρει το NHK.

Οι έλεγχοι βρίσκονται σε εξέλιξη στο εργοστάσιο της Φουκουσίμα Νταϊίτσι, το οποίο υπέστη τήξεις πυρηνικών όγκων το 2011 μετά από έναν ισχυρό σεισμό και ένα τσουνάμι κατά μήκος των ανατολικών ακτών της Ιαπωνίας.

Χιλιάδες κάτοικοι εγκατέλειψαν την περιοχή εκείνη την τότε και χρειάστηκαν χρόνια για να αντιμετωπιστεί η ραδιενεργός μόλυνση.