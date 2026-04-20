Τεράστιος σεισμός 7,5 Ρίχτερ στην Ιαπωνία – Δύο τσουνάμι 70 και 80 εκατοστών “χτύπησαν” τις ακτές (LIVE εικόνα)

Σεισμός μεγέθους 7,5 βαθμών έπληξε περιοχή ανοικτά των βορειοανατολικών ακτών της Ιαπωνίας, μετέδωσε το NHK.

Τσουνάμι ύψους έως και 3 μέτρων αναμένεται να φθάσει στην επαρχία Ιγουάτε του νησιού Χονσού και σε περιοχές του Χοκάιντο, σύμφωνα με την ειδοποίηση που εκδόθηκε. Τα πρώτα κύματα τσουνάμι έφθασαν άμεσα στις βόρειες ακτές της Ιαπωνίας, σύμφωνα με την Μετεωρολογική Υπηρεσία που προειδοποιεί ότι αναμένονται καταστροφές.

Ειδικότερα, τσουνάμι ύψους 70 εκατοστών καταγράφηκε στις ιαπωνικές ακτές μετά την σφοδρή σεισμική δόνηση. Λίγο αργότερα, τσουνάμι 80 εκατοστών έπληξε λιμάνι της βόρεια Ιαπωνίας μετά τον σφοδρό σεισμό μεγέθους 7,5 βαθμών ανοικτά των βόρειων ακτών της Ιαπωνίας, ανακοίνωσε η Ιαπωνική Μετεωρολογική Υπηρεσία.

Παράλληλα, σεισμός μεγέθους 6,9 βαθμών έπληξε και την ανατολική ακτή του Χονσού. #Breaking

A 7.4 magnitude earthquake struck Japan



📹@Ghostcrawler: Earthquake in NE Japan felt in Tokyo. I’ve lived in SoCal, so not my first rodeo. (Some of the swaying is just me not being able to hold the phone steady.)pic.twitter.com/jySDEUz5PU https://t.co/ymLopjLMdg… April 20, 2026 ‼🌊TSUNAMI ALERT

Following the #earthquake (#地震) M7.3 occurred 127 km SE of #Hachinohe (#Japan) 10 min ago (local time 16:52:59). Move away from the coast and reach a higher place. Follow national authorities' directives. Updates at the links provided below👇 pic.twitter.com/a79j1Srobu— EMSC (@LastQuake) April 20, 2026

Ο σεισμός σημειώθηκε στις 16.53 τοπική ώρα στον Ειρηνικό, ανοικτά της επαρχίας Ιγουάτε.

Μάλιστα, σε βίντεο φαίνεται η αγωνιώδης προσπάθεια των ιδιοκτητών σκαφών της περιοχής να απομακρύνουν τα πλοιάρια τους από την ακτή.

Earthquakes have occurred in Hokkaido, Aomori, and Iwate in Japan, and a tsunami warning is currently in effect.



Fishing vessels are evacuating offshore. pic.twitter.com/OiZWsjr1mk— おはよ!まいぶらざー (@OhayoMybrother) April 20, 2026

Η δόνηση ήταν τόσο σφοδρή που συγκλόνισε τα ψηλά κτίρια μέχρι το Τόκιο, σε απόσταση εκατοντάδων χιλιομέτρων.

JMA: Magnitude 7.4 earthquake struck off the east coast of Honshu, Japan, at 0753 UTC. Haz-dous tsunami waves are possible along Japan’s coasts within 300 km of the epicenter. #地震 #sismo https://t.co/pJzFpcrEbB pic.twitter.com/zu7e8gG9tn — GeoTechWar (@geotechwar) April 20, 2026

«Εκκενώστε αμέσως τις παράκτιες περιοχές και κινηθείτε προς ασφαλέστερες περιοχές, όπως υψώματα ή ασφαλή κτίρια. Τα κύματα του τσουνάμι μπορεί να πλήξουν επανειλημμένα. Μην εγκαταλείπετε τις ασφαλείς περιοχές μέχρι την άρση του συναγερμού», μετέδωσε το ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο NHK.

Το τρένο υψηλής ταχύτητας που πραγματοποιεί το δρομολόγιο Τόκιο-Αομόρι σταμάτησε τη λειτουργία του μετά τον ισχυρό σεισμό, αναφέρει το ειδησεογραφικό δίκτυο Kyodo.

Ξύπνησαν μνήμες από τον σεισμό του 2011

Η Ιαπωνία παραμένει τραυματισμένη από τον σεισμό μεγέθους 9 βαθμών της 11ης Μαρτίου 2011 που συνοδεύτηκε από τσουνάμι και προκάλεσε τον θάνατο ή την εξαφάνιση 18.500 ανθρώπων.

Εκείνος ο σεισμός που έπληξε τις ιαπωνικές ακτές στον Ειρηνικό προήλθε από το ρήγμα Νανκάι, μήκους 800 χιλιομέτρων στην ζώνη όπου η ωκεανική πλάκα της Θάλασσας των Φιλιππίνων βυθίζεται κάτω από την ηπειρωτική πλάκα επί της οποίας βρίσκεται η Ιαπωνία.

Η ιαπωνική κυβέρνηση εκτιμά ότι ένας σεισμός στο ρήγμα του Νανκάι, που θα συνοδεύεται από τσουνάμι, μπορεί να σκοτώσει έως 298.000 ανθρώπους και να προκαλέσει καταστροφές ύψους 2.000 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Η Ιαπωνία βρίσκεται στην ένωση τεσσάρων μεγάλων τεκτονικών πλακών, στην δυτική πλευρά της «ζώνης του πυρός» στον Ειρηνικό και είναι μεταξύ των χωρών με την μεγαλύτερη σεισμική δραστηριότητα στον κόσμο.

Στο αρχιπέλαγος των 125 εκατομμυρίων κατοίκων σημειώνονται περί τις 1.500 σεισμικές δονήσεις ετησίως. Οι περισσότερες είναι μικρές, αν και οι ζημιές ποικίλλουν ανάλογα με την τοποθεσία και το εστιακό βάθος.