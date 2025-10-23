Η Βρετανία εξετάζει αύξηση του φόρου εισοδήματος για τη μείωση του ελλείμματος

Η υπουργός Οικονομικών της Βρετανίας εξετάζει το ενδεχόμενο αύξησης του φόρου εισοδήματος προκειμένου να μειώσει το έλλειμμα στον προϋπολογισμό που θα παρουσιάσει τον επόμενο μήνα, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Guardian.

Επικαλούμενη καλά πληροφορημένες πηγές, η βρετανική εφημερίδα αναφέρει ότι η Ρέιτσελ Ριβς έχει διαβουλεύσεις σχετικά με ενδεχόμενη αθέτηση μιας από τις βασικές προεκλογικές δεσμεύσεις του Εργατικού Κόμματος, περί μη αύξησης της φορολογίας εισοδήματος.

Το δημοσίευμα αναφέρει ότι το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης εξετάζει διάφορες επιλογές, όπως αύξηση του βασικού συντελεστή φορολογίας εισοδήματος ή αλλαγές στα κατώτατα όρια, χωρίς να έχει ληφθεί οριστική απόφαση μέχρι στιγμής.

Εκπρόσωπος του βρετανικού υπουργείου Οικονομικών δεν απάντησε σε αίτημα του πρακτορείου ειδήσεων Reuters για σχολιασμό.