Η Τουρκία κατέθεσε αίτημα συμμετοχής στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα SAFE – Τι απαντούν κυβερνητικές πηγές της Ελλάδας

Το αίτημα της για συμμετοχή στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα SAFE κατέθεσε η Τουρκία την Πέμπτη 11/9 όπως επιβεβαίωσε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Συγκεκριμένα, ο εκπρόσωπος της Επιτροπής, Τόμας Ρενιέ τόνισε ότι «έχουμε λάβει επίσημο αίτημα από την Τουρκία, καθώς και από τη Νότια Κορέα».

«Η Ελλάδα δεν πρόκειται να δεχθεί να ενταχθεί στο SAFE χώρα που απειλεί με πόλεμο κράτος μέλος της ΕΕ» τονίζουν κυβερνητικές πηγές λέγοντας πως «τόσο στο στάδιο της έναρξης των συζητήσεων όσο και στο τελικό στάδιο έγκρισης κάθε χώρα έχει δικαίωμα αρνησικυρίας».

Να θυμίσουμε, ότι ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνέντευξη Τύπου στην ΔΕΘ είχε αναφερθεί στο θέμα λέγοντας: «Να επαναλάβω με απόλυτη σαφήνεια ότι όσο υπάρχει το casus belli στο τραπέζι και όσο η Τουρκία και σε άλλα πεδία επιδεικνύει έναν αναθεωρητισμό ο οποίος είναι εις βάρος της Ελλάδος, η Ελλάδα θα μπλοκάρει τη συμμετοχή της Τουρκίας στο πρόγραμμα SAFE, όπως έχει τη δυνατότητα να κάνει».