Κραν Μοντανά: Από ασφυξία ο θάνατος της σερβιτόρας που ξεκίνησε άθελα της την πυρκαγιά στο μπαρ – Την είχαν “σαν παιδί τους” οι ιδιοκτήτες

Όσο περνούν οι μέρες από την τραγωδία σε μπαρ στο Κραν Μοντάνα που στοίχισε την ζωή σε 40 ανθρώπους όλο και περισσότερες τραγικές ιστορίες έρχονται στο φως της δημοσιότητας.

Η 24χρονη Κιάν Πανίν περιλαμβάνεται στους 40 ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους στο “μπαρ του θανάτου” το βράδυ παραμονής Πρωτοχρονιάς. Αποκαλύφθηκε ότι είναι η γυναίκα που φαίνεται να φορά το κράνος στο βίντεο λίγα λεπτά πριν ξεσπάσει η φωτιά, σύμφωνα με την εφημερίδα 20 minuten.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, η Κιάν έχασε τη ζωή της από ασφυξία «σε μια στοίβα από πτώματα πίσω από μια κλειδωμένη πόρτα».

Η νεαρή είχε μία ιδιαίτερη σχέση με τους ιδιοκτήτες του του ελβετικού μπαρ «Le Constellation» στο Κραν Μοντανά όπως αποκαλύφθηκε από τον Ζακ Μορέτι στην απολογία του καθώς το ζευγάρι των ιδιοκτητών την είχε σαν “θετή τους κόρη”.

Φωτογραφίες και βίντεο δείχνουν τη νεαρή γυναίκα να κάθεται στους ώμους συναδέλφου της, κρατώντας δύο μπουκάλια σαμπάνιας με βεγγαλικά επάνω τους, λίγο πριν η οροφή του χώρου τυλιχθεί στις φλόγες.

Κραν Μοντανά: “Της ζήτησαν να ανεβάσει το κέφι”

Σύμφωνα με όσα μεταδίδει η ελβετική εφημερίδα Tages-Anzeiger, η ιδιοκτήτρια Τζέσικα Μορέτι είχε ζητήσει από την 24χρονη σερβιτόρα «να ανεβάσει το κέφι». Ήταν, εξάλλου, κάτι που συνηθιζόταν στο συγκεκριμένο μπαρ το να τοποθετούν οι σερβιτόρες βεγγαλικά σε μπουκάλια σαμπάνιας και κάποιοι συνάδελφοι να τη σηκώνουν στους ώμους τους.

Σύμφωνα με τους ιδιοκτήτες, η νεαρή προσπάθησε να «ζωντανέψει την ατμόσφαιρα» στο μπαρ το βράδυ της Πρωτοχρονιάς, συμμετέχοντας στα βεγγαλικά, πριν βρει τραγικό θάνατο πίσω από μια κλειδωμένη πόρτα του υπογείου, ανάμεσα σε σορούς πτωμάτων.

Ο Ζακ Μορέτι περιέγραψε πως προσπάθησε για πάνω από μία ώρα να επαναφέρει τη Κιράν στον δρόμο, δίπλα στο μπαρ, αλλά ήταν ήδη αργά.

Η Κιράν, υπήκοος Γαλλίας, κατέληξε μέσα σε μία ώρα. Η οικογένειά της εξέδωσε ανακοίνωση μέσω των δικηγόρων της, σύμφωνα με την εφημερίδα Tages – Anzeiger. Σε αυτήν αναφέρεται: «Ό,τι κι αν αποκαλύψει η έρευνα, η νεαρή αυτή γυναίκα ακολούθησε τις οδηγίες των εργοδοτών της. Έκανε ό,τι της ζητήθηκε από τη διεύθυνση. Αυτό δεν ήταν κάτι ασυνήθιστο. Η νεαρή εργαζόμενη δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη».

Κραν Μοντανά: 34 θύματα πέθαναν παγιδευμένα σε στενή σκάλα

Οι έρευνες για τις συνθήκες τις οποίες ξέσπασε η φωτιά σε μπαρ του Κραν Μοντανά στην Ελβετία συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό καθώς νέα στοιχεία έρχονται στο φως της δημοσιότητας.

Εν τω μεταξύ, η ελβετική δικαιοσύνη διέταξε την Δευτέρα 12/12 την προφυλάκιση του Ζακ Μορέτι, ιδιοκτήτη του μοιραίου μπαρ Le Constellation, το οποίο έγινε παγίδα θανάτου για 40 άτομα το βράδυ της Πρωτοχρονιάς.

Όπως μεταδίδουν τοπικά μέσα στην Ελβετία, τα 34 από τα 40 θύματα φαίνεται να εγκλωβίστηκαν όταν μία στενή σκάλα από την οποία προσπάθησαν να διαφύγουν κατέρρευσε. Οι ιδιοκτήτες του μπαρ, Ζακ Μορέτι και η 40χρονη σύζυγός του, Τζέσικα Μορέτι, βρίσκονται υπό κράτηση αντιμετωπίζοντας κατηγορίες για ανθρωποκτονία από αμέλεια.

Ο Ζακ Μορέτι παραδέχτηκε ότι είχε μειώσει το πλάτος της σκάλας από τρία μέτρα σε μόλις ένα κατά την ανακαίνιση του χώρου το 2015, χωρίς να διευκρινίζεται εάν είχε τη σχετική άδεια.

Από τα 34 θύματα που εγκλωβίστηκαν στη σκάλα φέρεται ότι αναγκάστηκαν να επιστρέψουν στο φλεγόμενο υπόγειο, ενώ άλλοι, προσπαθώντας να διαφύγουν, έπεσαν μαζί με τα ξύλινα σκαλοπάτια και τις κουπαστές, που κατέρρευσαν υπό το βάρος τους, καταλήγοντας στο υπόγειο.

Η πυρκαγιά προκλήθηκε από βεγγαλικά μέσα σε μπουκάλια σαμπάνιας τα οποία με τη σειρά τους έβαλαν φωτιά στη μονωτική αφρώδη επένδυση στο ταβάνι του υπογείου με αποτέλεσμα 116 άτομα να υποστούν σοβαρά εγκαύματα και 40 να χάσουν την ζωή τους με τραγικό τρόπο.