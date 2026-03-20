Η κυβέρνηση Τραμπ μηνύει το Χάρβαρντ για διακρίσεις κατά Εβραίων φοιτητών

Αγωγή κατά του Πανεπιστημίου του Χάρβαρντ άσκησε η κυβέρνηση Τραμπ την Παρασκευή (20/03) με τις κατηγορίες ότι δεν αντιμετώπισε τον αντισημιτισμό και τις διακρίσεις εναντίον Εβραίων και Ισραηλινών φοιτητών.

Όπως επισημαίνει το Politico, πρόκειται για το πιο πρόσφατο επεισόδιο στη διαμάχη μεταξύ της ομοσπονδιακής κυβέρνησης και του πανεπιστημίου, ενδέχεται όμως να είναι και το σοβαρότερο μέχρι σήμερα. Μάλιστα, η αγωγή θα μπορούσε να ανοίξει τον δρόμο ακόμη και για την πλήρη διακοπή της ομοσπονδιακής χρηματοδότησης προς το ίδρυμα.

Σύμφωνα με το υπουργείο Δικαιοσύνης, από τις 7 Οκτωβρίου 2023, Εβραίοι και Ισραηλινοί φοιτητές στο Χάρβαρντ «έχουν υποστεί παρενόχληση, σωματική βία, καταδίωξη και φτύσιμο», «ανέχθηκαν ένα εχθρικό εκπαιδευτικό περιβάλλον» ενώ το πανεπιστήμιο «τους αρνήθηκε επανειλημμένα η πρόσβαση σε εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις από αντισημιτικούς διαδηλωτές».

«Η απάντηση του Χάρβαρντ σε αυτό: δεν έκανε τίποτα», ανέφερε η 44σέλιδη αγωγή που κατατέθηκε στο περιφερειακό δικαστήριο της Μασαχουσέτης. «Το διδακτικό προσωπικό και η διοίκησή του έκαναν τα στραβά μάτια στον αντισημιτισμό και τις διακρίσεις εναντίον Εβραίων και Ισραηλινών. Φοιτητές και μέλη του διδακτικού προσωπικού παραβίασαν ατιμώρητα τους κανόνες του Χάρβαρντ σχετικά με τον χρόνο, τον τόπο και τον τρόπο συμπεριφοράς· κανόνες που το Χάρβαρντ έχει και θα εφάρμοζε εναντίον οποιουδήποτε άλλου».

Η κυβέρνηση επιδιώκει να διακόψει την καταβολή όλων των υφιστάμενων επιχορηγήσεων προς το πανεπιστήμιο, απαιτώντας παράλληλα από το Χάρβαρντ να επιστρέψει τα κονδύλια που έχει λάβει τουλάχιστον από τις 7 Οκτωβρίου 2023, όταν η Χαμάς εξαπέλυσε επίθεση στο Ισραήλ.

Ο πρόεδρος του ιδρύματος, Άλαν Γκάρμπερ, έχει παραδεχθεί ότι ο αντισημιτισμός αποτελεί πρόβλημα στο πανεπιστήμιο, επισημαίνοντας ωστόσο ότι έχουν γίνει προσπάθειες για την αντιμετώπισή του.

Σύμφωνα με το Politico, τον περασμένο Μάρτιο η κυβέρνηση Τραμπ προχώρησε σε επανεξέταση περίπου 9 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε ομοσπονδιακές επιχορηγήσεις και συμβάσεις του Χάρβαρντ, ενώ στη συνέχεια «πάγωσε» πάνω από 2 δισ. δολάρια στο πλαίσιο μέτρων κατά του αντισημιτισμού. Όταν το πανεπιστήμιο αντέδρασε, η κυβέρνηση αμφισβήτησε το δικαίωμά του να δέχεται ξένους φοιτητές και απείλησε με άρση της φορολογικής του απαλλαγής.

Από την πλευρά του, το Χάρβαρντ προσέφυγε στη Δικαιοσύνη, επιδιώκοντας να ανακτήσει τα ομοσπονδιακά κονδύλια για την έρευνα και να διασφαλίσει τη θέση των διεθνών φοιτητών του. Τον Σεπτέμβριο, ομοσπονδιακός δικαστής δικαίωσε το πανεπιστήμιο, χαρακτηρίζοντας παράνομη την απόπειρα παγώματος των χρημάτων και απαγορεύοντας στην κυβέρνηση να του στερήσει τη δυνατότητα εγγραφής αλλοδαπών φοιτητών.