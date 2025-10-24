Η κιθάρα του Νόελ Γκάλαχερ πουλήθηκε σε δημοπρασία για 289.800 λίρες

Η κιθάρα του Νόελ Γκάλαχερ, την οποία έσπασε ο αδελφός του, ο Λίαμ, το βράδυ που διαλύθηκαν οι Oasis, το 2009, πουλήθηκε σε δημοπρασία στο Λονδίνο έναντι 289.800 λιρών (332.280 ευρώ) ανακοίνωσε ο οίκος δημοπρασιών Propstore.

O Λίαμ Γκάλαχερ έσπασε την κατακόκκινη Gibson μέσα στο καμαρίνι του συγκροτήματος, στο φεστιβάλ Rock en Seine, κοντά στο Παρίσι. Έπειτα από αυτόν τον καυγά οι Oasis διαλύθηκαν και χρειάστηκε να περάσουν 15 χρόνια για να ξανανέβουν τα αδέλφια μαζί στη σκηνή, για μια περιοδεία που γνώρισε τεράστια επιτυχία.

Αν και η αρχική εκτίμηση ήταν στις 500.000 στερλίνες, η κιθάρα πουλήθηκε τελικά σε πολύ χαμηλότερη τιμή. Αφού αποκαταστάθηκε το 2011, η κιθάρα είχε πουληθεί και πάλι σε δημοπρασία, το 2022 στο Παρίσι, έναντι 385.000 ευρώ.

Στην ίδια δημοπρασία, χειρόγραφοι στίχοι του Νόελ Γκάλαχερ, μεταξύ των οποίων και του κομματιού Wonderwall, πουλήθηκαν έναντι 75.600 λιρών. Στην ίδια τιμή πουλήθηκαν επίσης τα γυαλιά ηλίου του Έλβις Πρίσλεϊ ενώ το διάσημο λευκό καπέλο που φορούσε ο Μάικλ Τζάκσον στο βιντεοκλίπ του Smooth Criminal το 1988 πουλήθηκε για 50.400 λίρες.

Διάφορα αναμνηστικά αντικείμενα του Ντέιβιντ Μπάουι, του Τζίμι Χέντριξ και άλλων θρύλων της μουσικής θα πουληθούν επίσης στη δημοπρασία, η οποία ολοκληρώνεται απόψε.