Η διαφορά ύψους με τον πρόεδρο Μοζαμβίκη που αιφνιδίασε τη Μελόνι στο κόκκινο χαλί του Παλάτσο Κίτζι (Βίντεο)

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός είναι 1,63 μ και ο Ντανιέλ Τσάπο 2 μέτρα

Πηγή: Χ
DEBATER NEWSROOM

Σχεδόν πάντα, οι συναντήσεις ανάμεσα στους ηγέτες δύο χωρών είναι καλά προετοιμασμένες ώστε να μην υπάρξουν απρόοπτα, άβολες στιγμές ή λέξεις που μπορεί να προκαλέσουν σχόλια. Όμως κάποιες φορές οι πραγματικότητα μπορεί να δημιουργήσει απρόοπτα ακόμα και για τους πιο καλά προετοιμασμένους και έμπειρους.

Φαίνεται ότι κάτι ανάλογο συνέβη και με την πρωθυπουργό της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι, όταν βρέθηκε στο κόκκινο χαλί του Παλάτσο Κίτζι πριν από λίγες ημέρες, για να υποδεχθεί τον πρόεδρο της Μοζαμβίκης, Ντανιέλ Τσάπο.

Ο λόγος ήταν η μεγάλη διαφορά ύψους ανάμεσα στους πολιτικούς, καθώς η Μελόνι είναι 1,63μ και ο Τσάπο έχει ύψος 2 μέτρα.

Το βλέμμα της κυρίας Μελόνι στη θέα του μεγαλόσωμου επίσημου προσκεκλημένου της στο βίντεο που ακολουθεί τα λέει όλα:

Η συνάντηση Μελόνι – Τσάπο, πραγματοποιήθηκε για να εορταστεί η 50ή επέτειος της ανεξαρτησίας της Μοζαμβίκης και η καθιέρωση διπλωματικών σχέσεων με την Ιταλία, στην οποία επιβεβαιώθηκε η ισχυρή διμερή συνεργασία και η κοινή δέσμευση για την υλοποίηση πολλών κοινών πρωτοβουλιών σε διαφόρους τομείς. Αυτοί περιλαμβάνουν από την πρόσβαση στην ενέργεια και τη βιώσιμη γεωργία, μέχρι την επαγγελματική κατάρτιση, τη στήριξη της ψηφιοποίησης και την ενίσχυση των υπηρεσιών υγείας.

