Η Δανία ενισχύει την άμυνά της με 16 νέα F-35
Το Παλάτι ανακοίνωσε αγορά αξίας 3,88 δισ. ευρώ
H Δανία θα αγοράσει 16 νέα αμερικανικά μαχητικά αεροσκάφη F-35 προκειμένου να ενισχύσει το αμυντικό σύστημά της, ανακοίνωσε σήμερα ο υπουργός Άμυνας της χώρας, δύο εβδομάδες μετά τη διείσδυση στο εναέριο χώρο της μη επανδρωμένων αεροσκαφών άγνωστης προέλευσης.
«Καταλήξαμε σε μια πολιτική συμφωνία για να αποκτήσουμε επιπλέον 16 μαχητικά αεροσκάφη F-35, (…) ώστε να διαθέτουμε περισσότερα μαχητικά επιχειρησιακής ικανότητας στο μέλλον», δήλωσε ο Τρολς Λουντ Πούλσεν, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.
Το ύψος αυτής της αγοράς, με την οποία θα αυξηθεί σε 43 ο αριθμός των F-35 του δανέζικου στόλου, ανέρχεται σε 29 δισεκατομμύρια κορόνες (3,88 δισεκατομμύρια ευρώ).
«Με την περαιτέρω αγορά μαχητικών F-35, η μαχητική ικανότητά μας ενισχύεται σημαντικά, αυτό θα συμβάλλει απευθείας στη δύναμη αποτροπής και συλλογικής άμυνας του ΝΑΤΟ», επισήμανε ο αρχηγός του γενικού επιτελείου ενόπλων δυνάμεων της Δανίας Μίκαελ Χιλντγκαάρντ.
Η Δανία θα αποκτήσει επίσης εξοπλισμούς για τη μάχη κατά των διεισδύσεων μη επανδρωμένων αεροσκαφών έναντι περίπου 2,1 δισεκατομμυρίων κορωνών (281 εκατομμύρια ευρώ).
