Η Χαμάς θα παραδώσει απόψε τη σορό ενός ομήρου στο Ισραήλ
Ο ισραηλινός στρατός (IDF) επιβεβαίωσε ότι βρίσκεται σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας
Ανακοίνωσε η στρατιωτική πτέρυγα της Χαμάς ότι σκοπεύει σήμερα, Δευτέρα (20/10) το βράδυ, στις 20:00, να παραδώσει στο Ισραήλ τη σορό ενός ομήρου, σύμφωνα με όσα μετέδωσε ο ισραηλινός Τύπος, την ώρα που οι IDF προετοιμάζονται για τη διαδικασία παραλαβής και μεταφοράς.
Η ανακοίνωση της Χαμάς αναφέρει ότι «εντοπίστηκε χθες» η σορός του ομήρου και αναμένεται να παραδοθεί αργότερα σήμερα, εφόσον οι συνθήκες στο πεδίο το επιτρέψουν. Από την Κυριακή η οργάνωση είχε δηλώσει ότι θα επέστρεφε τη σορό, ωστόσο δεν πραγματοποιήθηκε η διαδικασία.
Ο ισραηλινός στρατός (IDF) επιβεβαίωσε ότι βρίσκεται σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας, ενόψει της πιθανότητας να παραληφθεί απόψε η σορός, σύμφωνα με τους Times of Israel.
Η Χαμάς εξακολουθεί να κρατά τις σορούς 16 ομήρων, χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχει σαφές χρονοδιάγραμμα για την επιστροφή τους.
