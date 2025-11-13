Κρητική βεντέτα: Έχει ασχοληθεί σοβαρά το ελληνικό κράτος;
ΔΙΕΘΝΗ

Η Χαμάς παρέδωσε στον Ερυθρό Σταυρό λείψανα ομήρου στη Γάζα

Η παράδοση γίνεται στο πλαίσιο της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός με το Ισραήλ

Η Χαμάς παρέδωσε στον Ερυθρό Σταυρό λείψανα ομήρου στη Γάζα
DEBATER NEWSROOM

Η παλαιστινιακή οργάνωση Χαμάς παρέδωσε απόψε στον Ερυθρό Σταυρό τα λείψανα ενός από τους τέσσερις τελευταίους ομήρους που παρέμεναν στη Λωρίδα της Γάζας, στο πλαίσιο της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός με το Ισραήλ.

Το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάου επιβεβαίωσε ότι ο στρατός παρέλαβε το φέρετρο με τη σορό, που θα εξεταστεί στην ιατροδικαστική υπηρεσία για να ταυτοποιηθεί.

Με βάση τους όρους της συμφωνίας που τέθηκε σε ισχύ στις 10 Οκτωβρίου, έπειτα από σχεδόν δύο χρόνια πολέμου στη Γάζα, η Χαμάς θα έπρεπε να παραδώσει στο Ισραήλ όλα τα λείψανα των ομήρων που απήχθησαν στις 7 Οκτωβρίου 2023. Μέχρι σήμερα δεν είχαν ακόμη επιστραφεί οι σοροί τεσσάρων ανθρώπων, τριών Ισραηλινών και ενός Ταϊλανδού.

ΔΙΕΘΝΗ

