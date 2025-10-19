Η Χαμάς διαψεύδει τις ΗΠΑ για επικείμενη παραβίαση της εκεχειρίας

Η Χαμάς απέρριψε σήμερα ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ στην οποία αυτό επικαλέστηκε «αξιόπιστες πληροφορίες» που δείχνουν επικείμενη παραβίαση από το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα της συμφωνίας εκεχειρίας με το Ισραήλ.

Η Χαμάς σημείωσε ότι οι ισχυρισμοί αυτοί είναι ψευδείς.

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ανέφερε χθες Σάββατο ότι είχε «αξιόπιστες πληροφορίες που δείχνουν επικείμενη παραβίαση της εκεχειρίας από τη Χαμάς κατά του λαού της Γάζας», υπογραμμίζοντας πως κάτι τέτοιο θα συνιστούσε «άμεση και σοβαρή παραβίαση της συμφωνίας εκεχειρίας».

Επικείμενα μέτρα για τη διαφύλαξη της ειρηνευτικής συμφωνίας

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ προειδοποιεί για την προστασία του λαού της Γάζας σε περίπτωση επίθεσης από τη Χαμάς. Στην ανακοίνωσή του σημειώνει ότι οποιαδήποτε ενέργεια κατά αμάχων θα συνιστούσε σοβαρή παραβίαση της συμφωνημένης εκεχειρίας και θα υπονόμευε την πρόοδο που έχει επιτευχθεί μέσω των διαμεσολαβητικών προσπαθειών.

«Σε περίπτωση που η Χαμάς πραγματοποιήσει την επίθεση, θα ληφθούν όλα τα αναγκαία μέτρα για να διασφαλιστεί η προστασία των κατοίκων της Γάζας και η τήρηση της εκεχειρίας», τονίζει το Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Η Χαμάς από την πλευρά της διέψευσε τους ισχυρισμούς του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών, χαρακτηρίζοντάς τους ψευδείς και ανυπόστατους, υπογραμμίζοντας ότι δεν υπάρχει καμία πρόθεση παραβίασης της συμφωνίας.