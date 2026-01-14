Γροιλανδία: Η Γερμανία θα στείλει στρατιωτική δύναμη στο νησί

Η Γερμανία θα στείλει στρατιωτική δύναμη στη Γροιλανδία εντός της εβδομάδας, σύμφωνα με τη γερμανική εφημερίδα Bild, καθώς ο αμερικανός πρόεδρος επιμένει πως οι ΗΠΑ πρέπει να αποκτήσουν τον έλεγχο αυτού του στρατηγικής σημασίας νησιού, το οποίο αποτελεί αυτόνομο έδαφος της Δανίας.

Οι πρώτοι γερμανοί στρατιωτικοί ενδέχεται να φθάσουν στη Γροιλανδία αύριο Πέμπτη, όπως γράφει το δημοσίευμα της Bild η οποία επικαλείται κυβερνητικές και κοινοβουλευτικές πηγές στο Βερολίνο.

Νωρίτερα σήμερα, η Σουηδία και η Νορβηγία ανακοίνωσαν πως θα στείλουν στρατιωτικό προσωπικό στη Γροιλανδία, κατόπιν αιτήματος της Δανίας. Η Κοπεγχάγη ανακοίνωσε ότι αναπτύσσει δυνάμεις στο πλαίσιο στρατιωτικών ασκήσεων στη Γροιλανδία.