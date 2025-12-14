Γερμανία: Το Βερολίνο θα προσφέρει προστασία σε δύο ηγέτες της λευκορωσικής αντιπολίτευσης

Η Γερμανία προσφέρει προστασία στην Μαρία Κολεσνίκοβα και στον Βίκτορ Μπαμπάρικο, γνωστούς εκπροσώπους της λευκορωσικής αντιπολίτευσης οι οποίοι συμπεριλαμβάνονται στους 121 κρατούμενους που απελευθέρωσε χθες το καθεστώς Αλεξάντερ Λουκασένκο έπειτα από συμφωνία με τις ΗΠΑ.

Σύμφωνα με τον ομοσπονδιακό υπουργό Εσωτερικών Αλεξάντερ Ντόμπριντ, η Γερμανία θα αναλάβει «δύο από τις εξέχουσες προσωπικότητες» του δημοκρατικού κινήματος στην Λευκορωσία. «Η γερμανική κυβέρνηση έχει έντονο συμφέρον να διασφαλίσει ότι το δημοκρατικό κίνημα θα συνεχίσει να λαμβάνει υποστήριξη από το εξωτερικό», τόνισε ο υπουργός Εσωτερικών στο πρώτο κανάλι της γερμανικής δημόσιας τηλεόρασης ARD.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Μαρία Κολεσνίκοβα ήταν στο πλευρό της εξόριστης Σβετλάνα Τιχανόφσκαγια, η οποία ηγήθηκε των μαζικών διαδηλώσεων κατά του Αλεξάντερ Λουκασένκο το 2020. Η Κολεσνίκοβα επέλεξε να μην καταφύγει στο εξωτερικό. Συνελήφθη το 2020 και λίγο αργότερα καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης 11 ετών. Ο πρώην τραπεζίτης Βίκτορ Μπαμπάρικο έθεσε υποψηφιότητα στις προεδρικές εκλογές του 2020 και θεωρείτο βασικός αντίπαλος του προέδρου Λουκασένκο. Δύο μήνες πριν από τις εκλογές συνελήφθη και τον Ιούλιο του 2021 καταδικάστηκε σε 14 χρόνια φυλάκισης με κατηγορίες για διαφθορά, δωροδοκία μεγάλης κλίμακας και ξέπλυμα μαύρου χρήματος.