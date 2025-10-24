Γερμανία: Οι πολίτες στηρίζουν τον Μερτς για τη στάση του στο μεταναστευτικό, σύμφωνα με δημοσκόπηση του ZDF

Η δήλωση του καγκελάριου της Γερμανίας περί «αστικού τοπίου», το οποίο επιβαρύνεται από την παρουσία πολλών μεταναστών, έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, ακόμη και από στελέχη του κόμματός του (CDU), βρίσκει ωστόσο απήχηση στους πολίτες, σύμφωνα με τα ευρήματα νέας δημοσκόπησης. Ταυτόχρονα, εξακολουθεί να αυξάνεται η δυσαρέσκεια για την κυβέρνηση και τον Φρίντριχ Μερτς.

Στο «Πολιτικό Βαρόμετρο» του δεύτερου καναλιού της γερμανικής δημόσιας τηλεόρασης ZDF, το 63% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι ο κ. Μερτς είχε δίκιο με την δήλωσή του για το «αστικό τοπίο», ενώ αντίθετη γνώμη εκφράζει το 29%. Το ποσοστό των πολιτών που συμφωνούν φθάνει το 70% στις ηλικίες 35-59 ετών, το 66% στους άνω των 60 ετών και στο 42% στην ηλικιακή ομάδα 18-34. Το 66% των ερωτηθέντων δηλώνουν πάντως ότι αισθάνονται «μάλλον ασφαλείς» σε δημόσιους χώρους και πλατείες, ενώ το 33% απαντά αρνητικά στο ερώτημα. Τον Αύγουστο του 2019 τα αντίστοιχα ποσοστά ήταν 80% και 18%. Επιπλέον, στο ερώτημα, εάν η κυβέρνηση κάνει αρκετά για τις περιπτώσεις των υπό απέλαση μεταναστών, το 58% απαντά «πολύ λίγα», το 24% «αρκετά» και το 10% «υπερβολικά πολλά». Σχετικά με την συζήτηση που βρίσκεται σε εξέλιξη για την στράτευση, το 50% δηλώνει ότι πρέπει να εισαχθεί η υποχρεωτική στρατιωτική θητεία για άνδρες και γυναίκες, το 19% μόνο για τους άνδρες και το 29% τοποθετείται συνολικά αρνητικά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο ερώτημα της πρόθεσης ψήφου, η Χριστιανική Ένωση (CDU/CSU) παραμένει πρώτη δύναμη με 27% και χωρίς μεταβολή από την προηγούμενη μέτρηση, με την Εναλλακτική για την Γερμανία (AfD) να ακολουθεί με 25%, επίσης χωρίς μεταβολή. Το ίδιο ισχύει για το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα (SPD) με 15% και τους Πράσινους με 11%. Στην μέτρηση διαφοροποιούνται μόνο τα ποσοστά της Αριστεράς, η οποία χάνει μία μονάδα και περιορίζεται στο 10%. Το 52% (+6) των ερωτηθέντων εκφράζει «μάλλον κακή» γνώμη για το έργο της κυβέρνησης, ενώ το 43% (-2) «μάλλον καλή». Προσωπικά για τον καγκελάριο, το 49% (+3) έχει «μάλλον κακή» γνώμη, με το 46% (+1) να δηλώνει ότι έχει «μάλλον καλή» γνώμη για το έργο του. Το 62% εκτιμά ωστόσο ως ορθό τον αποκλεισμό από το CDU της συνεργασίας με την AfD και το 36% ως λανθασμένο.

Στα θέματα εξωτερικής πολιτικής, το 91% δεν πιστεύει ότι η εκεχειρία στην Λωρίδα της Γάζας θα διαρκέσει και αντίθετη άποψη εκφράζει μόλις το 6%, ενώ σχετικά με την Ουκρανία, το 46% υποστηρίζει ότι πρέπει να συνεχιστεί η μάχη για την απελευθέρωση των κατεχόμενων από τις ρωσικές δυνάμεις περιοχών και το 46% ότι πρέπει το Κίεβο να εγκαταλείψει την προσπάθεια. Αυτή η γνώμη συγκεντρώνει μάλιστα στις ανατολικές περιοχές της χώρας την υποστήριξη του 58%, ενώ στις δυτικές του 44%.