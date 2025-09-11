Γερμανία: Ισλαμιστικό το κίνητρο του δράστη της επίθεσης με μαχαίρι εναντίον δασκάλας στο Έσεν

Ισλαμιστικό κίνητρο «βλέπουν» οι αρχές πίσω από την επίθεση ενός 17χρονου με μαχαίρι εναντίον της δασκάλας του και αστυνομικών την περασμένη εβδομάδα στο Έσεν της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας στην Γερμανία.

Σύμφωνα με τον υπουργό Εσωτερικών του κρατιδίου, Χέρμπερτ Ρόιλ, αυξάνονται τα στοιχεία τα οποία υποδεικνύουν ότι το κίνητρο του Έριον Σ. ήταν ισλαμιστικό. Την περασμένη Δευτέρα εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης για τον 17χρονο, με κατηγορίες για απόπειρα ανθρωποκτονίας και πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης. Λόγω της υγείας του δράστη, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά από τα πυρά αστυνομικών και νοσηλεύεται, το ένταλμα σύλληψης δεν ήταν εφικτό να εκδοθεί νωρίτερα. Η ζωή του όμως πλέον δεν βρίσκεται σε κίνδυνο.

Σοβαρά τραυματισμένη αλλά εκτός κινδύνου νοσηλεύεται η 45χρονη δασκάλα, η οποία δέχτηκε πολλαπλά χτυπήματα με μαχαίρι, κυρίως στην κοιλιακή χώρα. Ο νεαρός Κοσοβάρος επιτέθηκε επίσης εναντίον αστυνομικών κατά την διάρκεια της σύλληψης του, αλλά και εναντίον ενός άστεγου.