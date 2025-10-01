Το σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα είναι ρεαλιστικό σχέδιο ειρήνης ή πολιτικό σόου; Ψήφισε Εδώ
ΔΙΕΘΝΗ

Γερμανία: Απειλή για βόμβα στο Oktoberfest – Σε συναγερμό το Μόναχο

'Παγώνει" η διεξαγωγή του μεγάλου φεστιβάλ

Γερμανία: Απειλή για βόμβα στο Oktoberfest – Σε συναγερμό το Μόναχο
DEBATER NEWSROOM
UPD: 11:29

Συναγερμός έχει σημάνει από το πρωί στο Μόναχο της Γερμανίας καθώς εξετάζεται το ενδεχόμενο ύπαρξης εκρηκτικού μηχανισμού στην περιοχή μετά και τα περιστατικά με εκρήξεις και πυροβολισμούς το πρωί της Τετάρτης.

Λίγο νωρίτερα σημειώθηκαν εκρήξεις και πυροβολισμοί σε περιοχή του βόρειου Μονάχου με έναν άνδρα να ανατινάζει πολυκατοικία. Σύμφωνα με την BILD, ο άνδρας που βρέθηκε νεκρός είχε παγιδεύσει την κατοικία των γονέων του με εκρηκτικά, τα πυροδότησε και κατόπιν αυτοκτόνησε. Από τις αλλεπάλληλες εκρήξεις στο κτίριο προκλήθηκε μεγάλη πυρκαγιά, ενώ τουλάχιστον ένα ακόμη άτομο βρέθηκε με τραύματα από πυροβολισμό.

Από νωρίς το πρωί μια πυκνή στήλη καπνού ήταν ορατή από χιλιόμετρα μακριά. Η αστυνομία έχει αποκλείσει μεγάλη περιοχή στο Μόναχο της Γερμανίας και έχει διακόψει την κυκλοφορία του τρένου και των διερχόμενων λεωφορείων, ενώ με ανακοινώσεις της καλεί τους οδηγούς να αποφεύγουν το σημείο.

Ειδικότερα, σορός άνδρα με τραύματα από πυροβόλο όπλο βρέθηκε κοντά στη λίμνη Lerchenauer. Η αστυνομία εκτιμά ότι ο νεκρός είχε προηγουμένως παγιδεύσει με εκρηκτικά το σπίτι –που σύμφωνα με τις πληροφορίες ανήκε στους γονείς του– και στη συνέχεια το έβαλε φωτιά, προτού αυτοκτονήσει.

Ο άνδρας βρέθηκε με σακίδιο στην πλάτη, γεγονός που προκαλεί ανησυχία στις αρχές ότι μπορεί να περιέχει εκρηκτικά. Οι πυροτεχνουργοί βρίσκονται στο σημείο και ελέγχουν την περιοχή. Οι αρχές αναζητούν και ένα ακόμη άτομο που θεωρείται αγνοούμενο.

Η πόλη του Μονάχου ανακοίνωσε ότι το Oktoberfest θα παραμείνει κλειστό τουλάχιστον μέχρι τις 5 το απόγευμα. Δήλωσε ότι έχει σταλεί επιστολή από τον δράστη, η οποία πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη.

Η απόφαση για περαιτέρω ενέργειες θα ληφθεί σήμερα το απόγευμα.

ΔΙΕΘΝΗ

