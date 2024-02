Με χιλιάδες τρακτέρ αγροτών που θέλησαν να διαμαρτυρηθούν για την κατάσταση που επικρατεί γέμισε η Βαρκελώνη το απόγευμα της Τετάρτης.

Συγκεκριμένα οι αγρότες προχώρησαν σε πορεία διαμαρτυρίας που κατέληξε στην Βαρκελώνη από διάφορα σημεία της Καταλονίας από νωρίς το πρωί της Τετάρτης.

Όπως αναφέρει το Catalan News οι αγρότες διαμαρτύρονται για την αύξηση των τιμών, τις εισαγωγές από χώρες εκτός ΕΕ, τις παραβιάσεις του νόμου για την τροφική αλυσίδα και την υπερβολική γραφειοκρατία.

Spain: Farmers with their tractors are now arriving in the center of #Barcelona. pic.twitter.com/5A4JUPRajk