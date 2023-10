Το Υπουργείο Εσωτερικών στη Γάζα ανακοίνωσε την κατάρρευση κτιρίου της Ελληνικής Ορθόδοξης Εκκλησίας στην κεντρική πόλη ως αποτέλεσμα ισραηλινών επιδρομών, επιβεβαιώνοντας ότι υπήρξαν τραυματισμοί μεταξύ εκτοπισμένων που έβρισκαν καταφύγιο στην εκκλησία.

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται η ΕΡΤ, ο αριθμός των παρευρισκόμενων είναι 50 άτομα, η πλειονότητα των οποίων είναι παιδιά και γυναίκες. Παράλληλα όπως αναφέρεται η συγκεκριμένη κατάρρευση είναι αποτέλεσμα βομβαρδισμού σε διπλανό κτίριο.

☦️🇮🇱 A building belonging to the OLDEST CHRISTIAN CHURCH in Gaza was just BOMBED by Israel.



🇮🇱 Multiple dead civilians & many more injured.



🇮🇱 The building was used to house refugees from Israeli bombings. pic.twitter.com/5UStzxrpfS — Jackson Hinkle 🇺🇸 (@jacksonhinklle) October 19, 2023

Σύμφωνα με τον ανταποκριτή του Al Jazeera στην πόλη της Γάζας, τουλάχιστον δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και πολλοί άλλοι τραυματίστηκαν.

🇮🇱 Al Jazeera reports that 2 CIVILIANS are DEAD after refugees gathered at Gaza’s OLDEST CHRISTIAN CHURCH were targeted in an ISRAELI BOMBING.



It remains unclear if the church was hit or if the civilians were hit on church grounds.



Follow for updates. pic.twitter.com/CvcKgXMaVh — Jackson Hinkle 🇺🇸 (@jacksonhinklle) October 19, 2023

Η Εκκλησία του Αγίου Πορφυρίου είναι η παλαιότερη εν ενεργεία εκκλησία της Γάζας.

🇮🇱🇵🇸 BREAKING: Israel bombed the Orthodox Church of Saint Porphyrius in Gaza, where people were taking shelter pic.twitter.com/qMyV9LPHsF October 19, 2023

Χτίστηκε μεταξύ 1150 και 1160 μ.Χ. από τους Σταυροφόρους και είναι αφιερωμένη στον Άγιο Πορφύριο, που διετέλεσε Επίσκοπος Γάζας τον 5ο αιώνα.

Ανακαινίστηκε το 1856 και είχαν διατηρηθεί κάποια γείσα και βάσεις κολόνων από την εποχή των Σταυροφόρων, τα περισσότερα αρχιτεκτονικά και διακοσμητικά στοιχεία καθώς και οι αγιογραφίες είναι μεταγενέστερα.

Ο ναός του Αγίου Πορφυρίου έχει αρχιτεκτονικές και κατασκευαστικές ομοιότητες με τον Καθεδρικό του Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή, που σήμερα είναι το Μεγάλο Τζαμί της Γάζας. Είναι ορθογώνιος, έχει μήκος 22,9 μ. και πλάτος 8,9 μ. και το πάτωμά του βρίσκεται χαμηλότερα από το έδαφος και ειδικότερα 1,8 μ. στο νότιο τμήμα και τρία μέτρα στο βόρειο τμήμα.

Στην είσοδο του ναού στη δυτική πλευρά υπάρχει ημιυπαίθριος στεγασμένος χώρος με τρεις μαρμάρινους κίονες, οι βάσεις των οποίων χρονολογούνται από την εποχή των Σταυροφόρων. Υπάρχουν επίσης άλλες δύο είσοδοι στο ναό. Στη βορειοανατολική γωνία της εκκλησίας βρίσκεται ο τάφος του Αγίου Πορφύριου.

Ειδήσεις σήμερα:

Ράκος ο Νεϊμάρ – “Η χειρότερη στιγμή”

“Λουκέτο” στο γήπεδο του Πανσερραϊκού λόγω στατικότητας – Στον αέρα το ματς με τον Άρη