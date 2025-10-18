Γάζα: Τη Δευτέρα στο Ισραήλ ο Βανς για να τρέξει τα επόμενα βήματα της συμφωνίας

Ο Λευκός Οίκος εξετάζει το ενδεχόμενο να στείλει τον Αντιπρόεδρο των ΗΠΑ Τζει Ντι Βανς στο Ισραήλ τη Δευτέρα, για να έχει συναντήσεις με κορυφαίους Ισραηλινούς αξιωματούχους σχετικά με την εφαρμογή των επόμενων φάσεων της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα.

Τουλάχιστον αυτό δήλωσε Αμερικανός αξιωματούχος στους Times of Israel το Σάββατο. Ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ και ο συνάδελφός του σύμβουλος του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, αρχικά είχαν οριστεί να ηγηθούν της αμερικανικής αντιπροσωπείας, δήλωσε ο αξιωματούχος, προσθέτοντας ότι εξακολουθούσαν να είναι προγραμματισμένοι να συνοδεύσουν τον Βανς κάποια στιγμή στο ταξίδι του.

Σύμφωνα με το Channel 12 News, ο Βανς θα συζητήσει επίσης την πρόοδο προς την ολοκλήρωση της αρχικής φάσης της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός, η οποία τέθηκε σε ισχύ την Παρασκευή 10 Οκτωβρίου.