Γάζα: Παρέλαβε τις δυο σορούς ο Ερυθρός Σταυρός από τη Χαμάς

Ο Ερυθρός Σταυρός όπως έγινε γνωστό παρέλαβε τις δυο σορούς των ομήρων της Χαμάς από την Γάζα και τις μετέφερε στα ισραηλινά στρατεύματα.

Συγκεκριμένα, ο Ισραηλινός Ερυθρός Σταυρός αναφέρει ότι ενημέρωσε τον στρατό ότι παρέλαβε δύο φέρετρα, με τις φερόμενες ως σορούς δολοφονημένων ομήρων, από τη Χαμάς στην πόλη της Γάζας πριν από λίγο καιρό.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Ερυθρός Σταυρός μεταφέρει τώρα τα φέρετρα στα στρατεύματα του Ισραηλινού στρατού εντός της Γάζας, όπου θα πραγματοποιηθεί μια μικρή τελετή, υπό την καθοδήγηση ενός στρατιωτικού ραβίνου. Στη συνέχεια, τα λείψανα θα μεταφερθούν για αναγνώριση.

Η Χαμάς δεν έχει ανακοινώσει τις ταυτότητες των ομήρων που παρέδωσε. «Η Χαμάς υποχρεούται να τηρήσει τη συμφωνία και να καταβάλει τις απαραίτητες προσπάθειες για την επιστροφή όλων των σορών», αναφέρει ο στρατός.