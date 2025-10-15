Το σχέδιο Τραμπ για τη «νέα» Μέση Ανατολή: ευκαιρία ειρήνης ή νέος κύκλος εξάρτησης για τους Παλαιστινίους; Ψήφισε Εδώ
Χαμάς: Θα παραδώσει απόψε άλλες δυο σορούς ομήρων

Τι αναφέρει η ανακοίνωση

EPA
Δυο ακόμη σορούς ομήρων αναμένεται να παραδώσει το βράδυ της Τετάρτης 15/10 η Χαμάς όπως ανακοίνωσε και επίσημα.

Συγκεκριμένα, η ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς ανακοίνωσε ότι αποφάσισε να παραδώσει τις σορούς δύο ομήρων που κρατούνταν στη Λωρίδα της Γάζας στις 22.00 απόψε (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας) στο πλαίσιο της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός με το Ισραήλ.

Τα πτώματα θα παραδοθούν στον Ερυθρό Σταυρό, όπως επιβεβαίωσε και επίσημα ανώτερος αξιωματούχος του Ερυθρού Σταυρού.

«Στο πλαίσιο της συμφωνίας (κατάπαυσης του πυρός) για την ανταλλαγή των κρατουμένων, οι Ταξιαρχίες αλ Κάσεμ αποφάσισαν να παραδώσουν τις σορούς δύο αιχμαλώτων του κατακτητή στις 22.00» ανέφερε αυτή η ανακοίνωση.

