Γάζα: Ισραηλινά πλήγματα μετά την εντολή Νετανιάχου

Ισραηλινά αεροσκάφη βομβάρδισαν την πόλη της Γάζας, σύμφωνα με μαρτυρίες, λίγη ώρα αφού το πρωθυπουργικό γραφείο του Ισραήλ ανακοίνωσε ότι ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου έδωσε εντολή στον στρατό να πραγματοποιήσει αμέσως σφοδρές επιθέσεις στη Γάζα καταγγέλλοντας παραβίαση των όρων της εκεχειρίας από τη Χαμάς.

Η υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας της Γάζας ανακοίνωσε ότι ο ισραηλινός στρατός πραγματοποίησε τουλάχιστον τρεις αεροπορικές επιδρομές στον παλαιστινιακό θύλακα κατά τις οποίες σκοτώθηκαν τουλάχιστον τρεις άνθρωποι και τέσσερις τραυματίσθηκαν.

«Η δύναμη κατοχής βομβαρδίζει τη Γάζα με τουλάχιστον τρεις αεροπορικές επιδρομές κατά παραβίαση της εκεχειρίας», δήλωσε ο Μαχμούντ Μπασάλ, εκπρόσωπος της υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας που τελεί υπό τον έλεγχο της Χαμάς.

Νωρίτερα, το πρωθυπουργικό γραφείο του Ισραήλ ανακοίνωσε ότι ο Μπενιαμίν Νετανιάχου έδωσε εντολή στον ισραηλινό στρατό να πραγματοποιήσει αμέσως σφοδρές επιθέσεις στη Γάζα επικαλούμενος παραβίαση της εκεχειρίας ως προς τη διαχείριση της διαδικασίας παράδοσης των σορών των ομήρων.

Λίγο αργότερα, ο υπουργός Αμυνας Ισραελ Κατς ανακοίνωσε ότι η Χαμάς επετέθη κατά των ισραηλινών δυνάμεων στη Λωρίδα της Γάζας και αυτό «θα το πληρώσει ακριβά».

«Η τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς θα πληρώσει ακριβά την επίθεση κατά στρατιωτών της Τσαχάλ στη Γάζα και την παραβίαση της συμφωνίας για την παράδοση των σορών των ομήρων», αναφέρεται στην ανακοίνωση του Κατς.

Η Χαμάς ανακοίνωσε από την πλευρά της ότι δεν έχει σχέση με επίθεση κατά των ισραηλινών δυνάμεων στη Ράφα και ότι παραμένει προσηλωμένη στη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός.