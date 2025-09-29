Γάζα: Η UNICEF ζητά να σωθούν 25 βρέφη σε θερμοκοιτίδες

Το Ταμείο των Ηνωμένων Εθνών για τα παιδιά ζήτησε σήμερα να απομακρυνθούν αμέσως τουλάχιστον 25 άρρωστα ή πρόωρα βρέφη που νοσηλεύονται σε θερμοκοιτίδες στην Πόλη της Γάζας, την ώρα που το Ισραήλ εντείνει τις χερσαίες επιχειρήσεις του, βομβαρδίζοντας κατά τη διάρκεια της νύχτας το νοσοκομείο όπου βρίσκονται περίπου τα μισά από αυτά τα μωρά.

Παλαιστίνιοι υγειονομικοί είπαν ότι άρματα περικύκλωσαν την περιοχή κοντά στο Νοσοκομείο Αλ Χέλο, όπου τουλάχιστον 12 βρέφη βρίσκονται σε θερμοκοιτίδες. Ιατρικές πηγές είπαν ότι η περιοχή βομβαρδίστηκε. Βίντεο που περιήλθε στην κατοχή του πρακτορείου Reuters δείχνει συντρίμμια στους θαλάμους και πάνω στα κρεβάτια του νοσοκομείου.

«Ήρθε η ώρα να τα μεταφέρουμε επειδή η Πόλη της Γάζας έγινε ξανά πολεμική ζώνη, αλλά πού να τα πάμε; Δεν υπάρχει ασφαλές μέρος για αυτά» είπε ο εκπρόσωπος της UNICEF Ρικάρντο Πίρες.

Οι ισραηλινές αρχές δεν ανταποκρίθηκαν αμέσως στο αίτημα για κάποιο σχόλιο.

Η απομάκρυνση των μωρών, πολλά εκ των οποίων είναι νεογέννητα, σημαίνει ότι θα πρέπει να μεταφερθούν με αυτοσχέδια μέσα, τυλιγμένα με κουβέρτες, με φορητές φιάλες οξυγόνου και ορούς. Σε κάθε περίπτωση, κινδυνεύουν από λοιμώξεις, από τις άστατες θερμοκρασίες ενώ κατά τη διάρκεια της μεταφοράς τους τα ιατρικά εφόδια μπορεί να τελειώσουν.

«Η μεταφορά τους δείχνει να είναι η καλύτερη επιλογή που έχουμε τώρα (…) όμως ταυτόχρονα, είναι πολύ επικίνδυνη», πρόσθεσε ο εκπρόσωπος.

Δεν είναι σαφές προς το παρόν ποια νοσοκομεία θα μπορούσαν να πάρουν τα μωρά, αφού πολλά έχουν υποστεί ζημιές, αντιμετωπίζουν ελλείψεις ή είναι υπερπλήρη.

Ο Πίρες βρισκόταν τον περασμένο μήνα στην Πόλη της Γάζας όπου είδε ένα από τα μωρά, ένα πρόωρο κοριτσάκι που ονομάζεται Νάργκες και το οποίο έβγαλαν ζωντανό από τη μήτρα της νεκρής μητέρας του, η οποία πυροβολήθηκε στο κεφάλι. «Ανησυχούμε πολύ, όχι μόνο για αυτήν αλλά για όλα τα μωρά», είπε, σημειώνοντας ότι οι προσπάθειες που κατέβαλε για να επικοινωνήσει με τον πατέρα της Νάργκες και τους γιατρούς της ήταν ανεπιτυχείς.

Στην Πόλη της Γάζας δεν υπάρχουν αρκετές θερμοκοιτίδες για όλα τα μωρά και κάποια από αυτά τις μοιράζονται. Το Ισραήλ απέρριψε κάποια αιτήματα για εισαγωγή περισσότερων θερμοκοιτίδων, είπε ο Πίρες, υποστηρίζοντας ότι τον περασμένο μήνα είδε τέσσερα βρέφη μέσα σε μία θερμοκοιτίδα.

Δεν ήταν εφικτή η επικοινωνία με τις ισραηλινές αρχές ώστε να σχολιάσουν την κατηγορία ότι αρνήθηκαν το αίτημα εισαγωγής θερμοκοιτίδων στον παλαιστινιακό θύλακα.