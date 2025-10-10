Νόμπελ Ειρήνης 2025: Η Ματσάδο αφιερώνει το βραβείο στον Τραμπ – Οργή στις ΗΠΑ

Μερικές ώρες μετά την ανακοίνωση της νίκης της στο Νόμπελ Ειρήνης 2025, η Μαρία Κορίνα Ματσάδο, ηγέτιδα της αντιπολίτευσης στη Βενεζουέλα, μοιράστηκε το πρώτο της μήνυμα στο X.

Στην ανάρτησή της, η Ματσάδο αφιερώνει το βραβείο στον λαό της Βενεζουέλας και στον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ «για την καθοριστική υποστήριξή του στον αγώνα τους».

Λίγο νωρίτερα, εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου σχολίασε πως τα βραβεία φαίνεται να επικεντρώνονται περισσότερο στην πολιτική παρά στην ειρήνη. Όπως ανέφερε, «ο πρόεδρος Τραμπ θα συνεχίσει να κλείνει συμφωνίες ειρήνης, να τερματίζει πολέμους και να σώζει ζωές. Έχει την καρδιά ενός ανθρωπιστή και κανείς δεν μπορεί να κινηθεί βουνά όπως αυτός».

Ο ίδιος ο Τραμπ δεν έχει ακόμη τοποθετηθεί επίσημα για την απονομή του βραβείου, το οποίο είχε εκφράσει επανειλημμένα ότι επιθυμούσε να κερδίσει κατά τη διάρκεια της θητείας του.

Η ανάρτηση της Μαρία Κορίνα Ματσάδο

Αυτή η αναγνώριση του αγώνα όλων των Βενεζουελάνων αποτελεί ενίσχυση για να ολοκληρώσουμε το έργο μας: να κατακτήσουμε την Ελευθερία.

Βρισκόμαστε στο κατώφλι της νίκης και σήμερα, περισσότερο από ποτέ, βασιζόμαστε στον Πρόεδρο Τραμπ, στον λαό των Ηνωμένων Πολιτειών, στους λαούς της Λατινικής Αμερικής και στις δημοκρατικές χώρες του κόσμου ως κύριους συμμάχους μας για να επιτύχουμε την Ελευθερία και τη δημοκρατία.

Αφιερώνω αυτό το βραβείο στον λαό που υποφέρει της Βενεζουέλας και στον Πρόεδρο Τραμπ για την καθοριστική υποστήριξή του στον αγώνα μας!