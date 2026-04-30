“Τώρα θα με δείξουν όλα τα κανάλια” – Τα πρώτα λόγια του 89χρονου στον αστυνομικό που τον συνέλαβε

Καρέ-καρέ την επιχείρηση στο ξενοδοχείο της Πάτρας που οδήγησε στη σύλληψη του 89χρονου που πυροβόλησε πέντε άτομα στον ΕΦΚΑ Κεραμεικού και στο Εφετείο Αθηνών, περιέγραψε ο αστυνομικός Χαράλαμπος Τσιτσικάς.

Μιλώντας στο ΕΡΤNews, ο αστυνομικός της ΔΙΑΣ ανέφερε ότι μετά το αιματηρό περιστατικό στην Αθήνα υπήρξε άμεση διασύνδεση των υπηρεσιών Αθήνας και Πάτρας, καθώς υπήρχαν πληροφορίες ότι ο δράστης ενδέχεται να κινηθεί προς τη δυτική Ελλάδα και πιθανόν να επιχειρήσει να διαφύγει στο εξωτερικό.

Καθοριστική ήταν η επικοινωνία από ξενοδοχείο της Πάτρας, όπου ο 89χρονος είχε μεταβεί αναζητώντας δωμάτιο.

«Μας ενημέρωσαν ότι υπάρχει άτομο που ταιριάζει με τις περιγραφές. Μετά τον έλεγχο επιβεβαιώθηκε και ξεκίνησε άμεσα επιχείρηση», ανέφερε.

Ο ίδιος είχε τον ρόλο να εισέλθει στον χώρο με πολιτικά, προσποιούμενος πελάτη, προκειμένου να μην κινητοποιηθεί ο ύποπτος.

Αρχικά, οι πληροφορίες τον ήθελαν στο λόμπι, ωστόσο δεν εντοπίστηκε εκεί. Όπως εξήγησε ο αστυνομικός, αναγκάστηκε να αποκαλύψει την ιδιότητά του στους υπαλλήλους, οι οποίοι τον ενημέρωσαν ότι ο 89χρονος είχε μετακινηθεί στον ημιώροφο και βρισκόταν στους χώρους υγιεινής.

Λόγω της παρουσίας πολλών πολιτών – ανάμεσά τους και μαθητών – και της αβεβαιότητας για το αν ο δράστης έφερε όπλο, αποφασίστηκε να μην υπάρξει άμεση προσέγγιση.

«Κρίναμε σωστό να περιμένουμε να κατέβει στο λόμπι, όπου είχαμε καλύτερη ορατότητα και έλεγχο του χώρου», σημείωσε.

Όταν ο 89χρονος κατέβηκε στο λόμπι και, σε ανύποπτο χρόνο, γύρισε την πλάτη του, δόθηκε η ευκαιρία για την επέμβαση.

«Τον πλησίασα από πίσω, του γνωστοποίησα ότι είμαι αστυνομικός και τον ακινητοποίησα», περιέγραψε.

Η πρώτη αντίδραση του συλληφθέντος ήταν, όπως είπε, να δηλώσει: «Τώρα θα με δείξουν όλα τα κανάλια».

«Ήταν εμφανές ότι γνώριζε πολύ καλά τη χρήση όπλων, παρά την ηλικία του», ανέφερε και πρόσθεσε πως μετά τη σύλληψη, ο 89χρονος εμφανίστηκε συνεργάσιμος και ήρεμος, αναφέροντας παράπονα για συνταξιοδοτικά ζητήματα.

Ο κ. Τσιτσικάς απέδωσε την επιτυχία της επιχείρησης στη συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων υπηρεσιών.

«Τα εύσημα ανήκουν σε όλους τους συναδέλφους της ΔΙΑΣ και της Άμεσης Δράσης. Δεν γνωρίζαμε τι θα αντιμετωπίσουμε, αλλά όλα εξελίχθηκαν ομαλά», υπογράμμισε.

Το βαρύ κατηγορητήριο σε βάρος του 89χρονου

Ο ηλικιωμένος αντιμετωπίζει βαρύ κατηγορητήριο, καθώς ο εισαγγελέας άσκησε σε βάρος του ποινική δίωξη για τρία κακουργήματα και έξι πλημμεληματικές πράξεις.

Συγκεκριμένα, αντιμετωπίζει κατηγορίες για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή, καθώς και για διακεκριμένες περιπτώσεις παράνομης οπλοφορίας εντός δικαστικού καταστήματος κα διακεκριμένη περίπτωση παράνομης οπλοφορίας με πυροβόλο όπλο.

Παράλληλα, του αποδίδονται πλημμελήματα που αφορούν, μεταξύ άλλων, οπλοχρησία κατ’ εξακολούθηση, παράνομη οπλοφορία κυνηγετικού όπλου, παράνομη κατοχή πυρομαχικών και άλλων όπλων, διατάραξη λειτουργίας υπηρεσίας κατ’ εξακολούθηση, καθώς και απειλή διάπραξης εγκλημάτων.