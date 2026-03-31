Γάζα: Έξι νεκροί εξαιτίας ισραηλινών επιθέσεων

Τουλάχιστον έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα εξαιτίας ισραηλινών αεροπορικών επιδρομών στη Λωρίδα της Γάζας, ανέφεραν υγειονομικοί αξιωματούχοι στον παλαιστινιακό θύλακα, όπου παραμένει σε ισχύ η εύθραυστη εκεχειρία που συμφωνήθηκε τον περασμένο Οκτώβριο με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ.

Σύμφωνα με ενημέρωση από τις υπηρεσίες πρώτων βοηθειών στη Λωρίδα της Γάζας, τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν εξαιτίας ισραηλινού πλήγματος στην Τζαμπάλια (βόρεια) και άλλοι δύο – ένας πατέρας και ο γιος του – βρήκαν τον θάνατο σε αεροπορική επιδρομή στη Χαν Γιούνις (νότια). Στο στόχαστρο των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων (IDF) βρέθηκε επίσης φυλάκιο της παλαιστινιακής αστυνομίας στην περιοχή Αλ Μαουάσι, με απολογισμό έναν νεκρό και οκτώ τραυματίες, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Χαμάς και το Ισραήλ αλληλοκατηγορούνται για παραβιάσεις της συμφωνηθείσας εκεχειρίας. Το ελεγχόμενο από τη Χαμάς υπουργείο Υγείας της Γάζας έχει ανακοινώσει ότι περισσότεροι από 700 άνθρωποι έχουν βρει τον θάνατο από τότε που τέθηκε σε ισχύ η συμφωνία για κατάπαυση του πυρός. Στο ίδιο διάστημα, τέσσερις ισραηλινοί στρατιώτες έχουν σκοτωθεί στη διάρκεια επιχειρήσεων στον παλαιστινιακό θύλακα, σύμφωνα με απολογισμό των IDF.

Το Ισραήλ συνεχίζει παράλληλα τη στρατιωτική επιχείρηση που ξεκίνησε την 28η Φεβρουαρίου – σε συντονισμό με τις ΗΠΑ – εναντίον του Ιράν, ενώ ισραηλινά στρατεύματα έχουν εισβάλει στο νότιο τμήμα του Λιβάνου σε μια νέα φάση της εκστρατείας κατά της υποστηριζόμενης από την Τεχεράνη Χεζμπολάχ.