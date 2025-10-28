Γάζα: Επτά νεκροί από ισραηλινά πλήγματα – Αλληλοκατηγορίες Ισραήλ και Χαμάς για την παραβίαση της εκεχειρίας

Ισραηλινά αεροσκάφη εξαπέλυσαν «κύμα» βομβαρδισμών στην πόλη της Γάζας, λίγο μετά την ανακοίνωση του πρωθυπουργικού γραφείου του Ισραήλ ότι ο Μπενιαμίν Νετανιάχου έδωσε εντολή για άμεση και σφοδρή στρατιωτική επίθεση. Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός κατηγόρησε τη Χαμάς για παραβίαση των όρων της εκεχειρίας, δίνοντας το πράσινο φως για την έναρξη των επιχειρήσεων.

Ότι το Ισραήλ έχει πραγματοποιήσει τουλάχιστον τρεις αεροπορικές επιδρομές αναφέρει η πολιτική προστασία της Γάζας. «Η κατοχή βομβαρδίζει τώρα τη Γάζα με τουλάχιστον τρεις αεροπορικές επιθέσεις, παρά τη συμφωνία εκεχειρίας», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) ο εκπρόσωπος της υπηρεσίας, Μαχμούντ Μπασάλ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν χάσει από τους βομβαρδισμούς τη ζωή τους τουλάχιστον επτά άνθρωποι, ενώ υπάρχουν και τραυματίες από τις επιδρομές.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει καμία επίσημη δήλωση από τις Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις (IDF).

Οι πρώτες αναφορές από την περιοχή λένε ότι έπληξαν μια ζώνη κοντά στο μεγαλύτερο ακόμη λειτουργικό νοσοκομείο στο βόρειο τμήμα της Γάζας. Η πόλη της Γάζας βρίσκεται στο βόρειο άκρο της Λωρίδας.

Η απόφαση Νετανιάχου ήρθε λίγο μετά την επίθεση που δέχθηκαν ισραηλινές δυνάμεις στο νότιο τμήμα της Γάζας, γεγονός που προκάλεσε οργή στο Ισραήλ, καθώς και περιστατικά που σχετίζονται με την επιστροφή των σορών ομήρων. Η συμφωνία εκεχειρίας ισχύει μόλις για τρεις εβδομάδες, καθώς επετεύχθη στις 10 Οκτωβρίου. Από τότε, τόσο η Χαμάς όσο και το Ισραήλ έχουν αλληλοκατηγορηθεί για παραβιάσεις.

Αρνείται η Χαμάς κάθε σχέση με το περιστατικό στη Ράφα

Η Χαμάς πάντως υποστηρίζει ότι δεν έχει καμία σχέση με το περιστατικό στη Ράφα, κατά το οποίο ισραηλινοί στρατιώτες δέχθηκαν πυρά, τονίζοντας ότι παραμένει δεσμευμένη στην ισχύουσα συμφωνία εκεχειρίας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σε ανακοίνωσή της, η οργάνωση αναφέρει ότι «η εγκληματική επίθεση του στρατού κατοχής σε διάφορες περιοχές της Γάζας συνιστά σοβαρή παραβίαση της συμφωνίας εκεχειρίας… Η επίθεση αποτελεί συνέχεια μιας σειράς παραβιάσεων των τελευταίων ημερών» και καλεί τους διαμεσολαβητές να ασκήσουν πίεση στο Ισραήλ για να σταματήσει τις «επικίνδυνες παραβιάσεις».

Υποβαθμίζει το γεγονός ο Τζέι Ντι Βανς

Από την πλευρά του, ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς προσπάθησε να υποβαθμίσει το περιστατικό, λέγοντας σε δημοσιογράφους ότι η εκεχειρία θα διατηρηθεί.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Θα υπάρξουν μικρές συγκρούσεις εδώ κι εκεί», είπε, προσθέτοντας: «Γνωρίζουμε ότι η Χαμάς επιτέθηκε σε έναν στρατιώτη του IDF. Αναμένουμε ότι οι Ισραηλινοί θα απαντήσουν».

«Η Χαμάς θα πληρώσει πολλαπλά για την επίθεση»

Ο ισραηλινός υπουργός Άμυνας, Ισραέλ Κατζ δήλωσε ότι η Χαμάς θα πληρώσει «βαρύ τίμημα» για την επίθεση σε στρατιώτες των IDF. «Η επίθεση σε στρατιώτες των IDF στη Γάζα σήμερα από την τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς διασχίζει μια κραυγαλέα κόκκινη γραμμή, στην οποία το IDF θα απαντήσει με μεγάλη δύναμη», αναφέρει ο Κατζ σε ανακοίνωσή του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Η Χαμάς θα πληρώσει πολλαπλά για την επίθεση στους στρατιώτες και για την παραβίαση της συμφωνίας επιστροφής των σορών ομήρων», προσθέτει.