Γάζα: Δύο στρατιώτες του Ισραηλινού Στρατού τραυματίστηκαν ελαφρά από εκρηκτικό μηχανισμό

Δύο στρατιώτες των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων τραυματίστηκαν ελαφρά όταν το άρμα μάχης τους χτυπήθηκε από εκρηκτικό μηχανισμό στην περιοχή Χαν Γιουνίς στη νότια Λωρίδα της Γάζας νωρίτερα σήμερα, σύμφωνα με τον στρατό.

Οι δύο τραυματίες στρατιώτες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο και οι οικογένειές τους ειδοποιήθηκαν, προσθέτει ο IDF.

Το περιστατικό έλαβε χώρα στις 12:30 μ.μ., κατά τη διάρκεια προσπαθειών των δυνάμεων να εκκαθαρίσουν την περιοχή όπου σταθμεύουν από πιθανές απειλές.

Σύμφωνα με μια αρχική στρατιωτική έρευνα, δεν εντοπίστηκαν τρομοκρατικές ομάδες στην περιοχή όταν πυροδοτήθηκε η βόμβα. Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις διερευνούν πότε τοποθετήθηκε ο εκρηκτικός μηχανισμός στην περιοχή.

Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις έπληξαν επίσης αρκετούς στόχους στην περιοχή που «αποτελούσαν απειλή για τα στρατεύματα που επιχειρούσαν στην περιοχή», σύμφωνα με στρατιωτικούς αξιωματούχους.