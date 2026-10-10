Γάζα: Χιλιάδες στους δρόμους του Λονδίνου και του Βερολίνου – Μαζικές διαδηλώσεις

Στη Γάζα και στις εξελίξεις γύρω από τον πόλεμο επικεντρώθηκαν οι διαδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν σήμερα στο Λονδίνο και το Βερολίνο, με χιλιάδες ανθρώπους να ζητούν τον τερματισμό των ισραηλινών επιθέσεων, τρία χρόνια μετά την έναρξη της σύγκρουσης που πυροδοτήθηκε από την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ, στις 7 Οκτωβρίου 2023.

Στο Λονδίνο οι διαδηλωτές κατήγγειλαν «την γενοκτονία που συνεχίζεται εδώ και τρία χρόνια στην Γάζα» και κάλεσαν την βρετανική κυβέρνηση να επιβάλει «καθολικές κυρώσεις» κατά του Ισραήλ, σύμφωνα με την Αιμέ Σαλάν, επικεφαλής του κινήματος Palestine Solidarity Campaign, εκ των διοργανωτών της διαδήλωσης η οποία πραγματοποιήθηκε έναν χρόνο μετά την κατάπαυση του πυρός ανάμεσα στο Ισραήλ και την Χαμάς. Οι υποσχέσεις ωστόσο δεν έχουν τηρηθεί και οι επιθέσεις κατά της Γάζας συνεχίζονται σε καθημερινή βάση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Κατά την διάρκεια της διαδήλωσης, η οποία πραγματοποιήθηκε υπό στενή αστυνομική παρακολούθηση, οι διαδηλωτές φώναζαν συνθήματα όπως «Ελεύθερη, Ελεύθερη Παλαιστίνη» ή «Η κατοχή είναι έγκλημα» και κρατούσαν πλακάτ που έγραφαν «Κυρώσεις στο Ισραήλ τώρα» και «Δεν είναι έγκλημα η κινητοποίηση κατά μιας γενοκτονίας».

Η αντιδιαδήλωση που έγινε στο Λονδίνο συγκέντρωσε δεκάδες ανθρώπους και πραγματοποιήθηκε κοντά στην έδρα της Σκότλαντ Γιαρντ.

Γερμανικά όπλα

Στην Γερμανία, η διαδήλωση οργανώθηκε στο Βερολίνο από την πρωτοβουλία «United for Palestine» και συγκέντρωσε 3.500 άτομα.

Πολλοί διαδηλωτές κρατούσαν πλακάτ με συνθήματα κατά των εξαγωγών γερμανικών όπλων στο Ισραήλ.

Το βάρος του Ολοκαυτώματος έχει μετατρέψει την Γερμανία σε ένα από τα βασικά στηρίγματα του Ισραήλ. Σύμφωνα με το γερμανικό κοινοβούλιο, η γερμανική κυβέρνηση εξέδωσε κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2026 άδειες εξαγωγής πολεμικού υλικού αξίας 736 εκατομμυρίων ευρώ στο Ισραήλ.

«Το βρίσκω απίστευτα τρομακτικό που η Γερμανία έχει τόσο μεγάλη δυσκολία να επικρίνει το Ισραήλ», δήλωσε μία βερολινέζα φοιτήτρια.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Κατά την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου 2023 κατά του Ισραήλ σκοτώθηκα 1.221 άνθρωποι. Η ισραηλινή επίθεση αντιποίνων που ακολούθησε και εξελίσσεται έκτοτε έχει προκαλέσει τον θάνατο 74.200 ανθρώπων στην Λωρίδα της Γάζας σύμφωνα με το υπουργείο της Υγείας της Χαμάς στον παλαιστινιακό θύλακα, τα στοιχεία του οποίου θεωρούνται αξιόπιστα από τον ΟΗΕ.

Πολλές χώρες, μεγάλες διεθνείς ΜΚΟ υπεράσπισης των δικαιωμάτων του ανθρώπου και διεθνείς εμπειρογνώμονες θεωρούν ότι το Ισραήλ διέπραξε γενοκτονία στην Λωρίδα της Γάζας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Γάζα είναι σήμερα ρημαγμένη και η ανοικοδόμησή της παραμένει στο σημείο μηδέν. Σύμφωνα με το Παγκόσμιο Πρόγραμμα Επισιτιστικής Βοήθειας (WFP), 1,4 εκατομμύρια Παλαιστίνιοι, από τα 2,1 εκατομμύρια των κατοίκων της Γάζας βρίσκονται σε κατάσταση οξείας επισιτιστικής ανασφάλειας, ενώ 200.000 από αυτούς βρίσκονται κοντά στο όριο του λιμού.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP