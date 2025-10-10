Γαλλία: Ο Εμανουέλ Μακρόν διόρισε ξανά πρωθυπουργό τον Σεμπαστιάν Λεκορνί

Στην «γνώριμη» λύση του Σεμπαστιάν Λεκορνί κατέληξε ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν, όπως ανακοινώθηκε το βράδυ της Παρασκευής 10/10.

Συγκεκριμένα, μετά από μπαράζ συναντήσεων ο Μακρόν προχώρησε σε αυτή την απόφαση δίνοντας «εν λευκώ επιταγή στον Λεκορνί», όπως τονίζουν και πηγές δίπλα στον Γάλλο πρόεδρο.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Μεγάρου των Ηλυσιών, ο Μακρόν ανέθεσε στον Λεκορνί, ο οποίος είχε παραιτηθεί από το πόστο του πρωθυπουργού της Γαλλίας στις αρχές της εβδομάδας, τον σχηματισμό νέας κυβέρνησης.

Γαλλία: Το πρώτο μήνυμα του Λεκορνί

Λίγο μετά την ανακοίνωση του επαναδιορισμού του, ο Σεμπαστιάν Λεκορνί αντέδρασε σε δημοσίευμά του στο X. «Αποδέχομαι -από καθήκον- την αποστολή που μου ανέθεσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας να κάνω τα πάντα για να δώσω στη Γαλλία έναν προϋπολογισμό για το τέλος του έτους και να ανταποκριθώ στα προβλήματα της καθημερινής ζωής των συμπατριωτών μας», έγραψε για να προσθέσει:

J’accepte – par devoir – la mission qui m’est confiée par le Président de la République de tout faire pour donner un budget à la France pour la fin de l’année et de répondre aux problèmes de la vie quotidienne de nos compatriotes.



Il faut mettre un terme à cette crise politique… October 10, 2025

«Πρέπει να βάλουμε τέλος σε αυτή την πολιτική κρίση που εξοργίζει τους Γάλλους και σε αυτή την αστάθεια που είναι κακή για την εικόνα και τα συμφέροντά της Γαλλίας».

Παράλληλα, ο Λεκορνί υποστήριξε ότι όλα τα ζητήματα που τέθηκαν κατά τη διάρκεια των διαβουλεύσεων που πραγματοποιήθηκαν τις τελευταίες ημέρες θα τεθούν σε κοινοβουλευτική συζήτηση» και ότι «η αποκατάσταση των δημόσιων λογαριασμών μας παραμένει προτεραιότητα για το μέλλον και την κυριαρχία μας» και ότι «όσοι εισέλθουν στην κυβέρνηση θα πρέπει να δεσμευτούν να αποσυνδεθούν από τις προεδρικές φιλοδοξίες για το 2027».

Αντιδράσεις από την αντιπολίτευση

«Σε κάθε στροφή του καρουζέλ, μένει στην ίδια θέση», έγραψε ο Ζαν-Λυκ Μελανσόν στο X, αντιδρώντας στον επαναδιορισμό του Σεμπαστιάν Λεκορνί. «Αυτοί που ήταν το φόντο για αυτή την κωμωδία την κάνουν να φαίνεται γελοία. Ο Μακρόν δεν μπορεί να κάνει τίποτα άλλο εκτός από τον Μακρόν».

Ο Μανουέλ Μπομπάρ, συντονιστής της La France Insoumise (Ανυπότακτη Γαλλία), κατήγγειλε το βράδυ της Παρασκευής «ένα νέο χαστούκι στο πρόσωπο των Γάλλων» μετά τον επαναδιορισμό του παραιτηθέντος πρωθυπουργού Σεμπαστιάν Λεκόρνυ από τον Εμανουέλ Μακρόν στη θέση του Ματινιόν.

«Ένα νέο μεσαίο δάχτυλο στους Γάλλους από ένα ανεύθυνο άτομο μεθυσμένο από την εξουσία του. Η Γαλλία και ο λαός της είναι ταπεινωμένοι», έγραψε ο βουλευτής του LFI στο X, διευκρινίζοντας ότι το ριζοσπαστικό αριστερό κόμμα θα υποβάλει «νέα πρόταση για την απόλυση του Προέδρου της Δημοκρατίας» και την άσκηση μομφής κατά της επόμενης κυβέρνησης.

Η La France Insoumise, μέσω της φωνής του Éric Coquerel, ανακοίνωσε στους συναδέλφους μας στο BFMTV την κατάθεση πρότασης μομφής τη Δευτέρα.

«Είναι σαφώς βέβαιο ότι ο Πρόεδρος θέλει την κατάρρευση της χώρας », έγραψε η εκπρόσωπος του Εθνικού Συναγερμού, Λορ Λαβαλέτ, στο X, αντιδρώντας στον νέο διορισμό του Σεμπαστιάν Λεκορνι.