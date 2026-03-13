FT: Γαλλία και Ιταλία ξεκινούν συνομιλίες με το Ιράν για τα Στενά του Ορμούζ

Στο γεγονός ότι Γαλλία και Ιταλία ξεκινούν συνομιλίες με το Ιράν για τα Στενά του Ορμούζ στέκεται σε ρεπορτάζ τους οι Financial Times.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ τόσο η Γαλλία όσο και η Ιταλία έχουν ξεκινήσει διερευνητικές επαφές με την Τεχεράνη σε μια προσπάθεια να εξασφαλίσουν εγγυήσεις για την ασφαλή διέλευση των πλοίων τους από τα Στενά του Ορμούζ.

Οι ευρωπαϊκές πρωτεύουσες επιδιώκουν μια συμφωνία που θα επιτρέψει την επανέναρξη των αποστολών ενέργειας (πετρέλαιο και υγροποιημένο φυσικό αέριο – LNG) από τον Κόλπο, καθώς οι ροές έχουν σχεδόν σταματήσει μετά τις επιθέσεις σε δεξαμενόπλοια και τις απειλές του νέου Ανώτατου Ηγέτη του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, να κρατήσει το πέρασμα κλειστό.

Οι FT αναφέρουν, επικαλούμενοι τρεις αξιωματούχους με γνώση των συνομιλιών, ότι η Γαλλία είναι μία από τις χώρες που ηγούνται αυτής της προσπάθειας, ενώ η Ιταλία έχει επίσης κάνει βήματα για να ανοίξει κανάλι επικοινωνίας με την Τεχεράνη.

Αιτία της συγκεκριμένης κίνησης φαίνεται να είναι ότι η τιμή του πετρελαίου έχει εκτοξευθεί κοντά στα 100 δολάρια το βαρέλι (από περίπου 60 δολάρια στις αρχές του έτους), ενώ οι τιμές του φυσικού αερίου στην Ευρώπη έχουν αυξηθεί κατά 75%. Οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις φοβούνται ότι μια παρατεταμένη κρίση θα πλήξει ανεπανόρθωτα την οικονομία και τους προϋπολογισμούς των κρατών.

Το ρεπορτάζ καταλήγει πάντως ότι δεν υπάρχει εγγύηση επιτυχίας. Δύο αξιωματούχοι δήλωσαν στους FT ότι είναι αβέβαιο αν το Ιράν είναι πραγματικά πρόθυμο να διαπραγματευτεί ή αν απλώς προσπαθεί να χρησιμοποιήσει την ενέργεια ως μοχλό πίεσης προς τη Δύση (και ειδικά προς τον Ντόναλντ Τραμπ) για να σταματήσει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις.