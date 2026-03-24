Φρουροί της Επανάστασης: “Έχουμε 1 εκατ. άνδρες έτοιμους, συνομωσίες του εχθρού οι διαπραγματεύσεις”

Ως προσπάθεια “συνωμοσίας του εχθρού” παρουσιάζει της φερόμενες συνομιλίες ΗΠΑ και Ιράν το σώμα των Φρουρών της Επανάστασης ισχυριζόμενοι ότι γίνεται προσπάθεια “να αντισταθμίσουν τις ήττες και να αλλάξουν τις εξισώσεις του πολέμου”.

«Το Σώμα των Φρουρών της Επανάστασης ‘’διαπραγματεύεται’’ με τους άθλιους και παιδοκτόνους επιτιθέμενους με μια επιχείρηση προσανατολισμένη στον αντίκτυπο. Οι κύριες μονάδες μάχης των Φρουρών της Επανάστασης και των Μπάσιτζ ενός Εκατομμυρίου δεν έχουν ακόμη εισέλθει στο πεδίο της μάχης. Η είσοδός τους, εάν χρειαστεί, θα κάνει τη μάχη πιο έντονη και τον κίνδυνο αναπόφευκτο για τους εχθρούς» τονίζουν οι IRGC το βράδυ της Δευτέρας (23/3).

«Οι συνωμοσίες του εχθρού για να αντισταθμίσουν τις ήττες και να αλλάξουν τις εξισώσεις του πολέμου τις επόμενες ώρες δεν κρύβονται από τα μάτια των Φρουρών της Επανάστασης». Το σοβαρό πλήγμα του Ιράν θα πέσει στους διοικητές, τους δράστες και τους υφισταμένους οποιουδήποτε επιπέδου επιθετικότητας και εγκλήματος σε λιγότερο από μια στιγμή» αναφέρει.

Την ίδια ώρα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ επιμένει πως έχουν αρχίσει διαπραγματεύσεις με το Ιράν, ενώ η Τεχεράνη τον κατηγορεί για fake news.

Ο Αμερικανός πρόεδρος, μάλιστα, έδωσε προθεσμία πέντε ημερών για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, ενώ το Ιράν συνεχίζει να υποστηρίζει πως τα Στενά είναι και θα παραμείνουν κλειστά για τους εχθρούς της χώρας.

Στο μεταξύ, τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης ανακοίνωσαν ότι μια νέα ομοβροντία πυραύλων εξαπολύθηκε προς το Ισραήλ το πρωί της Τρίτης, μετά από μια προηγούμενη ομοβροντία που έπληξε ένα κτίριο στον βορρά.

«Το Ιράν εξαπέλυσε νέο κύμα πυραύλων σε κατεχόμενα εδάφη», δημοσίευσε στο Telegram η κρατική ραδιοτηλεόραση της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν (IRIB), υποστηρίζοντας ότι τα βλήματα πέρασαν από την πυραυλική άμυνα του Ισραήλ.