Φρίντριχ Μερτς: Έφτασε στο Τελ Αβίβ μετά την έκκλησή του στην Παλαιστινιακή Αρχή να εφαρμόσει “επειγόντως μεταρρυθμίσεις”

Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς έφτασε σήμερα το βράδυ στο Τελ Αβίβ για την πρώτη του επίσκεψη στο Ισραήλ, αφότου κάλεσε τον Παλαιστίνιο πρόεδρο Μαχμούντ Αμπάς να εφαρμόσει “επειγόντως απαραίτητες μεταρρυθμίσεις” για να μπορεί να “διαδραματίσει εποικοδομητικό ρόλο” στη Λωρίδα της Γάζας μετά τον πόλεμο.

Φτάνοντας από την Ιορδανία, όπου συνάντησε στην Άκαμπα, στον νότο, τον βασιλιά Αμπντάλα Β’, το αεροπλάνο του Μερτς προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν του Τελ Αβίβ όπου τον υποδέχτηκε ο Ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών Γκίντεον Σάαρ, ο οποίος τον αποκάλεσε “φίλο του Ισραήλ” και τη Γερμανία “σημαντικό εταίρο” της χώρας του.

Ο Μερτς συναντάται απόψε με τον Ισραηλινό πρόεδρο Ισαάκ Χέρτζογκ στην Ιερουσαλήμ και αύριο, Κυριακή, θα συναντηθεί με τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Η επίσκεψή του έχει στόχο να ενισχύσει την προνομιακή σχέση μεταξύ της Γερμανίας και του Ισραήλ, παρά την πρόσφατη αποστασιοποίησή του ως απάντηση στις ευρείας κλίμακας στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ στη Γάζα και στη βία εξτρεμιστών Εβραίων εποίκων κατά Παλαιστινίων στη Δυτική Όχθη.

Η Γερμανία, ένας από τους στενότερους συμμάχους του Ισραήλ, έχει επανειλημμένα επικρίνει τον επιθετικό πόλεμο του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας.

Στην τηλεφωνική συνομιλία που είχε με τον Αμπάς πριν αναχωρήσει για την Άκαμπα, ο Μερτς κατήγγειλε επιπλέον “τη μεγάλη αύξηση της βίας των εποίκων κατά Παλαιστινίων” στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, δήλωσε ο εκπρόσωπος της γερμανικής κυβέρνησης Στέφαν Κορνίλιους.

Εξήρε επίσης τη “συνεργατική στάση” της Παλαιστινιακής Αρχής στο ειρηνευτικό σχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ και επανέλαβε την υποστήριξη του Βερολίνου για μια λύση δύο κρατών, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Κατά τον σύντομο σταθμό του στην Άκαμπα νωρίτερα σήμερα, ο Μερτς ζήτησε να παραδοθεί περισσότερη ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα και οι μαχητές της Χαμάς να καταθέσουν τα όπλα.

Η Ιορδανία και η Γερμανία είναι και οι δύο προσηλωμένες σε μια λύση δύο κρατών, η οποία θα επιτευχθεί έπειτα από διαπραγμάτευση, πρόσθεσε. “Δεν μπορεί να υπάρχει θέση για την τρομοκρατία και τον αντισημιτισμό σε αυτό το κοινό μέλλον”, τόνισε.

Σύμφωνα με ανακοίνωση των Ανακτόρων, ο βασιλιάς Αμπντάλα υπογράμμισε από την πλευρά του “την ανάγκη να υπάρξει δέσμευση για να εφαρμοστούν όλα τα στάδια της συμφωνίας ώστε να μπει τέλος στον πόλεμο, καθώς και να χορηγηθεί ανθρωπιστική βοήθεια σε όλες τις περιοχές της Λωρίδας της Γάζας”, ενώ προειδοποίησε για τη συνέχιση της “κλιμάκωσης της ισραηλινής (βίας) στη Δυτική Όχθη”, παλαιστινιακό έδαφος κατεχόμενο από το Ισραήλ από το 1967.