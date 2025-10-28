Φονικός τυφώνας χτυπάει την Τζαμάικα – Τρεις νεκροί, πάνω από τα 280 χλμ φτάνει η ταχύτητα των ανέμων

Ο τυφώνας Μελίσα, που μπορεί να είναι ο ισχυρότερος στην ιστορία της Τζαμάικα και έχει ήδη προκαλέσει θύματα, πλησιάζει σήμερα (28/10) στη χώρα της Καραϊβικής, απειλώντας να προκαλέσει καταστροφικές πλημμύρες και κατολισθήσεις.

Συνοδευόμενος από ανέμους των οποίων η ταχύτητα φθάνει τα 280 χλμ/ώρα, ο κυκλώνας Μελίσα κατατάσσεται στην Κατηγορία 5 – στο ανώτατο επίπεδο της πεντάβαθμης κλίμακας Σαφίρ-Σίμσον – έχει ήδη στοιχίσει τη ζωή σε τρεις ανθρώπους στην Τζαμάικα, σε τρεις στην Αϊτή και σε έναν στη Δομινικανή Δημοκρατία.

«Μη βγαίνετε έξω», επιμένει το Αμερικανικό Εθνικό Κέντρο Κυκλώνων και Τυφώνων (NHC), που προβλέπει «δυνητικά απειλητικές για τη ζωή» ριπές ανέμων, πλημμύρες και καταστροφές αντίστοιχης κλίμακας με αυτές που προκάλεσαν οι κυκλώνες Μαρία το 2017 ή Κατρίνα το 2005, στο Πουέρτο Ρίκο και τη Νέα Ορλεάνη. From Balaclava in St Elizabeth to Devon and Coffee Grove in Manchester, Jamaicans are sharing what they’re seeing as Hurricane Melissa continues its slow northwest crawl. pic.twitter.com/HOj4iatSUE— Jamaica Observer (@JamaicaObserver) October 28, 2025

Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην Τζαμάικα, ενώ προετοιμάζονταν για την άφιξη του κυκλώνα, κόβοντας κλαδιά και δουλεύοντας πάνω σε σκάλες.

Ένας άνδρας παρασύρθηκε από ορμητικά νερά ενώ προσπαθούσε να καθαρίσει φρεάτια απορροής, Ένας δεύτερος τραυματίστηκε θανάσιμα από πτώση δέντρου, και ένας τρίτος υπέκυψε στα τραύματά του μετά από ατύχημα σε προσπάθεια στερέωσης της στέγης του σπιτιού του. Οι αρχές επιβεβαίωσαν ότι πρόκειται για τα πρώτα θύματα του φαινομένου, πριν καν αυτό φτάσει στο νησί. Εκτός από τους τρεις νεκρούς στη Τζαμάικα το πέρασμα του τυφώνα ευθύνεται και για τέσσερις θανάτους σε Αϊτή και Δομινικανή Δημοκρατία. The government of Jamaica issued mandatory evacuation orders for six areas on Monday afternoon as Hurricane Melissa prepares to wreak havoc on the country. https://t.co/2FFiJIvOLZ pic.twitter.com/oCnWmzC48K— The National Desk (@TND) October 28, 2025

Ο πρωθυπουργός Άντριου Χόλνες κήρυξε την Τζαμάικα σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, καλώντας τους κατοίκους να τηρήσουν αυστηρά τις εντολές εκκένωσης και να αναζητήσουν καταφύγιο σε ασφαλείς τοποθεσίες. «Πρόκειται για μια εξαιρετικά επικίνδυνη καταιγίδα. Η προστασία της ανθρώπινης ζωής είναι η απόλυτη προτεραιότητά μας», δήλωσε σε τηλεοπτικό διάγγελμα.

Περισσότερα από 900 καταφύγια έχουν ήδη ανοίξει, κυρίως στις περιοχές Κίνγκστον, Σεντ Τόμας και Σεντ Κάθριν, όπου αναμένονται οι μεγαλύτερες επιπτώσεις. Οι τοπικές αρχές προειδοποιούν ότι οι ισχυρές βροχοπτώσεις μπορεί να προκαλέσουν πλημμύρες και κατολισθήσεις, ιδίως στις ορεινές περιοχές, ενώ τα παράκτια τμήματα αναμένεται να πληγούν από κύματα ύψους έως και τεσσάρων μέτρων. Inside the eye of Hurricane Melissa, the Category 5 hurricane expected to devastate Jamaica. pic.twitter.com/Cy1p86ag6A ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ October 28, 2025

Ωστόσο, πολλοί κάτοικοι αψηφούν τις οδηγίες των αρχών και δεν εγκαταλείπουν τις εστίες τους. «Απλώς δεν θέλω να φύγω», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) η Τζένιφερ Ραμντάιαλ, η οποία ασχολείται με την αλιεία στο Πορτ Ρόιαλ, μια μικρή ιστορική πόλη κοντά στην πρωτεύουσα Κίνγκστον.

«Ακόμη κι αν ήταν… Κατηγορίας 6, δεν θα έφευγα», είπε ο Ρόι Μπράουν, υδραυλικός και πλακάς, αν και η κλίμακα Σαφίρ-Σίμσον είναι πεντάβαθμη. Εξήγησε ότι πολλοί κάτοικοι έχουν αρνηθεί να εγκαταλείψουν τις εστίες τους λόγω της άσχημης εμπειρίας που είχαν παλιότερα σε καταφύγια που είχαν στήσει οι αρχές.

An extraordinary view of Hurricane Melissa this evening.



An incredibly powerful storm in the Caribbean Sea. pic.twitter.com/BF74dCkQDp— CIRA (@CIRA_CSU) October 28, 2025

Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν ότι η καταιγίδα ενδέχεται να παραμείνει πάνω από το νησί για πολλές ώρες, αυξάνοντας τον κίνδυνο εκτεταμένων ζημιών σε υποδομές και κατοικίες. Τα αεροδρόμια και τα λιμάνια έχουν κλείσει, ενώ οι αεροπορικές εταιρείες ακύρωσαν όλες τις πτήσεις από και προς το νησί.