Ο «αργός αλλά φονικός» τυφώνας Melissa πλησιάζει την Τζαμάικα – Η προειδοποίηση προς τους κατοίκους

Σε επιφυλακή είναι οι Αρχές στην Τζαμάικα καθώς ο τυφώνας Melissa πλησιάζει τη χώρα, με τα φαινόμενα να αναμένεται να είναι έντονα.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το BBC ο αργός αλλά θανατηφόρος τυφώνας πλησιάζει σιγά σιγά προς την Τζαμάικα, απειλώντας να εξαπολύσει καταρρακτώδεις βροχές και καταστροφικούς ανέμους στο νησί της Καραϊβικής.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Με ταχύτητες ανέμων έως και 270 χλμ./ώρα, ο τυφώνας αναβαθμίστηκε σε καταιγίδα κατηγορίας πέντε τη Δευτέρα – η μέγιστη ένταση. Η καταιγίδα αναμένεται να φτάσει στην ξηρά τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης.

Οι αρχές φοβούνται ότι ο τυφώνας, ο οποίος έχει ήδη κατηγορηθεί για τον θάνατο τεσσάρων ανθρώπων στην Αϊτή και τη Δομινικανή Δημοκρατία, θα μπορούσε να γίνει ο ισχυρότερος τυφώνας που έχει πλήξει ποτέ την Τζαμάικα.

Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν ότι ο αργός ρυθμός του τυφώνα σημαίνει ότι είναι πιθανό να ρίξει καταρρακτώδεις βροχές στις πληγείσες περιοχές για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, αυξάνοντας τον κίνδυνο θανατηφόρων πλημμυρών και κατολισθήσεων.

«Αυτή η ακραία πιθανότητα βροχόπτωσης, λόγω της αργής κίνησης, πρόκειται να δημιουργήσει ένα καταστροφικό γεγονός εδώ για την Τζαμάικα», δήλωσε ο Τζέιμι Ρόουμ, αναπληρωτής διευθυντής του Εθνικού Κέντρου Τυφώνων (NHC) με έδρα τις ΗΠΑ.

Η κυβέρνηση της Τζαμάικα διέταξε εκκενώσεις για τμήματα της πρωτεύουσας, Κίνγκστον, και ολόκληρο το νησί έχει χαρακτηριστεί ως «απειλούμενο».

Μια ενημέρωση από το NHC στις 15:00 GMT ανέφερε ότι το Melissa βρισκόταν περίπου 233 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Κίνγκστον στην Τζαμάικα. Κινούνταν με μόλις 6 χλμ/ώρα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Ντέμιαν Άντερσον, ένας 47χρονος δάσκαλος από την ορεινή πόλη Χάγκλεϊ Γκαπ στα νοτιοανατολικά, είπε ότι οι αδιάβατοι δρόμοι είχαν ήδη αποκόψει την κοινότητά του.

«Δεν μπορούμε να κινηθούμε. Φοβόμαστε», δήλωσε σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Reuters.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Μελίσα θα μπορούσε να ενισχυθεί περαιτέρω τις επόμενες 12 έως 24 ώρες, προειδοποίησαν οι μετεωρολόγοι.

Οι μετεωρολόγοι αναφέρουν ότι καταστροφικοί άνεμοι και απειλητικές για τη ζωή καταιγίδες αναμένεται να πλήξουν την Τζαμάικα τη νύχτα της Δευτέρας ή νωρίς την Τρίτη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Εάν ο τυφώνας συνεχίσει στην προβλεπόμενη πορεία του, ο πυρήνας του θα «κινηθεί κοντά ή πάνω από την Τζαμάικα απόψε και νωρίς την Τρίτη, κατά μήκος της νοτιοανατολικής Κούβας την Τρίτη το βράδυ και κατά μήκος των νοτιοανατολικών Μπαχαμών την Τετάρτη» τοπική ώρα, ανέφερε το NHC.

Ενώ οι μετεωρολόγοι αναφέρουν ότι είναι πιθανό να παρουσιάσει διακυμάνσεις στην έντασή του τις επόμενες ώρες, είναι πιθανό να φτάσει στην Τζαμάικα και τη νοτιοανατολική Κούβα ως «ένας εξαιρετικά ισχυρός μεγάλος τυφώνας και θα εξακολουθεί να έχει την ίδια ισχύ με τον τυφώνα όταν κινηθεί στις νοτιοανατολικές Μπαχάμες».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με το NHC, είναι πιθανό να πέσουν 40 ίντσες βροχής (100 εκατοστά) σε ορισμένα μέρη της Τζαμάικα τις επόμενες τέσσερις ημέρες.

Ο πρωθυπουργός της Τζαμάικα, Άντριου Χόλνες, διέταξε την άμεση εκκένωση αρκετών ευάλωτων κοινοτήτων σε όλο το νησί.

Σε μια ανάρτηση στο X, προέτρεψε «κάθε Τζαμαϊκανό να προετοιμαστεί, να παραμείνει στα σπίτια του κατά τη διάρκεια της καταιγίδας και να συμμορφωθεί με τις εντολές εκκένωσης».

«Θα αντέξουμε αυτή την καταιγίδα και θα ξαναχτίσουμε πιο δυνατοί», έγραψε.

Οι αξιωματούχοι κάλεσαν επίσης τους κατοίκους σε περιοχές με χαμηλό υψόμετρο και επιρρεπείς σε πλημμύρες να αναζητήσουν καταφύγιο σε ασφαλέστερες περιοχές.

Σε ορισμένες αγροτικές περιοχές, χρησιμοποιήθηκαν σχολικά λεωφορεία για τη μεταφορά ευάλωτων ατόμων σε καταφύγια και σε όλη τη χώρα. Έχουν ανοίξει σταθμοί διοδίων για να αποφευχθεί ο σχηματισμός ουρών.