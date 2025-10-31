Φονικές πλημμύρες στη Νέα Υόρκη – Δύο νεκροί και χάος στους δρόμους της πόλης

Τουλάχιστον δύο νεκρούς άφησαν πίσω φονικές καταιγίδες στην περιοχή της Νέας Υόρκης προκαλώντας χάος και προβλήματα στις συγκοινωνίες.

Οι καταιγίδες προκάλεσαν προβλήματα στις πτήσεις και η μετεωρολογική υπηρεσία προειδοποίησε για πλημμύρες σε ορισμένες περιοχές.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

WATCH 🚨 New York City flooded, cars floating in floodwaters



pic.twitter.com/MHaIPz4IG5— Insider Paper (@TheInsiderPaper) October 31, 2025

Μέσα ενημέρωσης ανέφεραν επεισόδια πλημμύρας και ζημιές, ενώ αξιωματούχοι στα αεροδρόμια JFK, Λα Γκουάρντια και Νιούαρκ της πόλης ανακοίνωσαν πως υπάρχουν προβλήματα στις προγραμματισμένες πτήσεις.

«Αυτή η καταιγίδα έσπασε τα ρεκόρ βροχόπτωσης για την 30η Οκτωβρίου», έγραψε ο Άνταμς στο X, προσθέτοντας ότι μεγάλο μέρος της βροχής που, σύμφωνα με την πρόγνωση, θα έπεφτε μέσα σε λίγες ώρες, έπεσε σε διάστημα 10 λεπτών το απόγευμα.

Οι μετεωρολογικές αρχές ανακοίνωσαν ρεκόρ 4,7 εκατοστών βροχής στο Σέντραλ Παρκ, ενώ 5,31 εκατοστά έπεσαν στο αεροδρόμιο Λα Γκουάρντια και 5,05 εκατοστά στο Newark Liberty International Airport στο Νιού Τζέρσεϊ. Heavy rain swept across #NYC & #LI on Thursday, leaving many streets, roadways, and neighborhoods severely flooded. #Flood #flooding #weather #NYwx pic.twitter.com/KR9gqgEyBx— Gary Joel (@GaryJoelSpaceWx) October 31, 2025

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία εξέδωσε επίσης προειδοποιήσεις για πλημμύρες στα παράλια σε τμήματα του Μπρονξ, του Μπρούκλιν και του Κουίνς.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ