ΔΙΕΘΝΗ

Φονικές κακοκαιρίες σάρωσαν Ιταλία, Ισπανία και Βραζιλία – Πλημμύρες, καταστροφές και ανθρώπινες απώλειες

Ανεμοστρόβιλος προκάλεσε τον θάνατο πέντε ανθρώπων και δεκάδες τραυματισμούς

Φονικές κακοκαιρίες σάρωσαν Ιταλία, Ισπανία και Βραζιλία – Πλημμύρες, καταστροφές και ανθρώπινες απώλειες
DEBATER NEWSROOM

Από την Πέμπτη (06.11.2025), σφοδρές καταιγίδες πλήττουν Ισπανία και Ιταλία, προκαλώντας πλημμύρες που μετέτρεψαν δρόμους και λεωφόρους σε ποτάμια. Δημόσιες υπηρεσίες, επιχειρήσεις και κατοικίες υπέστησαν μεγάλες ζημιές, ενώ τα συγκλονιστικά βίντεο που κυκλοφορούν στα social media αποτυπώνουν το μέγεθος της καταστροφής.

Στις Συρακούσες της Ιταλίας, τα ορμητικά νερά παρέσυραν οχήματα και μηχανάκια, εγκλωβίζοντας δεκάδες πολίτες μέσα στα πλημμυρισμένα σπίτια και αυτοκίνητά τους.

Την ίδια ώρα, η καταιγίδα Melissa «χτυπούσε» ανελέητα την Ισπανία, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές, ακυρώσεις πτήσεων και σοβαρά προβλήματα στις μετακινήσεις. Οι ισπανικές αρχές εξέδωσαν επείγουσες προειδοποιήσεις, καλώντας χιλιάδες κατοίκους να λάβουν μέτρα προστασίας από το ακραίο κύμα κακοκαιρίας.

Στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, ένας φονικός ανεμοστρόβιλος έπληξε τη Βραζιλία, σαρώνοντας τα πάντα στο πέρασμά του. Τουλάχιστον πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και περισσότεροι από 130 τραυματίστηκαν, ενώ οι άνεμοι έφτασαν σε ταχύτητες έως και 200 χιλιομέτρων την ώρα.

Τα ακραία καιρικά φαινόμενα αυτών των ημερών αφήνουν πίσω τους εικόνες αποκάλυψης και υπενθυμίζουν για άλλη μια φορά τη δύναμη της φύσης και την ανάγκη για επαγρύπνηση απέναντι στις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής.

ΔΙΕΘΝΗ

