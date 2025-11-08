Φονικές κακοκαιρίες σάρωσαν Ιταλία, Ισπανία και Βραζιλία – Πλημμύρες, καταστροφές και ανθρώπινες απώλειες

Από την Πέμπτη (06.11.2025), σφοδρές καταιγίδες πλήττουν Ισπανία και Ιταλία, προκαλώντας πλημμύρες που μετέτρεψαν δρόμους και λεωφόρους σε ποτάμια. Δημόσιες υπηρεσίες, επιχειρήσεις και κατοικίες υπέστησαν μεγάλες ζημιές, ενώ τα συγκλονιστικά βίντεο που κυκλοφορούν στα social media αποτυπώνουν το μέγεθος της καταστροφής.

Στις Συρακούσες της Ιταλίας, τα ορμητικά νερά παρέσυραν οχήματα και μηχανάκια, εγκλωβίζοντας δεκάδες πολίτες μέσα στα πλημμυρισμένα σπίτια και αυτοκίνητά τους.

❗️🌊🇮🇹 – Severe Flooding Hits Syracuse, Sicily



Torrential downpours have unleashed chaos across Syracuse province in Sicily, Italy, swamping roads, wrecking vehicles, and flooding homes in their path.



A fierce morning rainstorm around 11 a.m. turned central Syracuse into a… pic.twitter.com/CV3MlU9sL5— 🔥🗞The Informant (@theinformant_x) November 8, 2025

Την ίδια ώρα, η καταιγίδα Melissa «χτυπούσε» ανελέητα την Ισπανία, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές, ακυρώσεις πτήσεων και σοβαρά προβλήματα στις μετακινήσεις. Οι ισπανικές αρχές εξέδωσαν επείγουσες προειδοποιήσεις, καλώντας χιλιάδες κατοίκους να λάβουν μέτρα προστασίας από το ακραίο κύμα κακοκαιρίας. Major flooding at the Cáceres bus station in Calle Túnez, Spain 🇪🇸 (05.11.2025) pic.twitter.com/IjGYWCzBnR November 5, 2025 Heavy flooding due to intense rainfall in Sant Cugat del Vallès, Barcelona, Spain 🇪🇸 (06.11.2025) pic.twitter.com/GIg8meGnaV— Disaster News (@Top_Disaster) November 6, 2025

Στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, ένας φονικός ανεμοστρόβιλος έπληξε τη Βραζιλία, σαρώνοντας τα πάντα στο πέρασμά του. Τουλάχιστον πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και περισσότεροι από 130 τραυματίστηκαν, ενώ οι άνεμοι έφτασαν σε ταχύτητες έως και 200 χιλιομέτρων την ώρα.

Τα ακραία καιρικά φαινόμενα αυτών των ημερών αφήνουν πίσω τους εικόνες αποκάλυψης και υπενθυμίζουν για άλλη μια φορά τη δύναμη της φύσης και την ανάγκη για επαγρύπνηση απέναντι στις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής.