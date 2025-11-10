Φλόριντα: Αεροσκάφος συνετρίβη σε κατοικημένη περιοχή (Βίντεο)

Τρόμος επικράτησε σε κατοικημένη περιοχή στην Φλόριντα των ΗΠΑ καθώς συνετρίβη μικρό αεροσκάφος.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Associated Press το αεροσκάφος που είχε προορισμό την Τζαμάικα έπεσε σε μια μικρή λίμνη σε κατοικημένη περιοχή στο προάστιο Κόραλ Σπρινγκς του Φορντ Λόντερντέιλ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ένας αξιωματούχος της πυροσβεστικής δήλωσε ότι δεν εντοπίστηκαν θύματα κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων διάσωσης και δήλωσαν ότι η έρευνα έχει μετατραπεί σε επιχείρηση διάσωσης. Δεν ήταν άμεσα γνωστό πόσα άτομα επέβαιναν στο αεροσκάφος.

WATCH: Small plane carrying hurricane relief supplies to Jamaica crashes into small lake at Coral Springs, Florida neighborhood Monday morning. No word on casualties. pic.twitter.com/iV2RG53RlQ— AZ Intel (@AZ_Intel_) November 10, 2025

«Δεν υπήρχε κανένα πραγματικό αεροπλάνο», είπε ο Μόζερ. «Ακολούθησαν το ίχνος των συντριμμιών μέχρι το νερό. Είχαμε δύτες που μπήκαν στο νερό και προσπάθησαν να αναζητήσουν τυχόν θύματα, αλλά δεν βρήκαν κανένα».

Το μικρό αεροπλάνο της Beechcraft King Air απογειώθηκε από το Εκτελεστικό Αεροδρόμιο του Φορτ Λόντερντεϊλ περίπου στις 10:14 π.μ., σύμφωνα με εκπρόσωπο της πόλης του Φορτ Λόντερντεϊλ, η οποία κατέχει και λειτουργεί το αεροδρόμιο. Η συντριβή σημειώθηκε λίγο μετά την απογείωση, με τους αστυνομικούς και τους πυροσβέστες του Κόραλ Σπρινγκς να ανταποκρίνονται στις 10:19 π.μ., μόλις πέντε λεπτά αργότερα.

Σύμφωνα με τα αρχεία της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Αεροπορίας, το αεροπλάνο κατασκευάστηκε το 1976. Τα μοντέλα King Air μπορούν να φιλοξενήσουν από επτά έως δώδεκα άτομα, σύμφωνα με την Ένωση Ιδιοκτητών και Πιλότων Αεροσκαφών.