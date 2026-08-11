Κολομβία: Στους 111 οι νεκροί από τον φονικό σεισμό των 7,4 Ρίχτερ – Χιλιάδες σπίτια υπέστησαν ζημιές (βίντεο)

Ο χρόνος μετράει αντίστροφα στην Κολομβία, όπου διασώστες ψάχνουν επιζώντες μετά τον πιο ισχυρό σεισμό που έπληξε τη χώρα την τελευταία δεκαετία, αφήνοντας πίσω του τουλάχιστον 111 νεκρούς, 87 τραυματίες και δεκάδες κτίρια κατεστραμμένα.

Η σεισμική δόνηση 7,4 βαθμών καταγράφτηκε χθες το πρωί (τοπική ώρα) στον νομό Τσοκό, φτωχή περιοχή με ακτές στον Ειρηνικό ωκεανό, προκαλώντας πανικό σε μεγάλες πόλεις στο δυτικό τμήμα της χώρας.

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«Βγήκα τρέχοντας στον δρόμο χωρίς τίποτα, υπήρχαν εκατοντάδες άνθρωποι» έξω, κάποιοι από τους οποίους «προσεύχονταν», είπε ο Χουλιάν Πένια, οδοντίατρος που ζει στην Κιβδό, την πρωτεύουσα της Τσοκό (δυτικά).

🔴 A esta hora, autoridades trabajan de la mano con la comunidad para realizar labores de rescate y búsqueda de sobrevivientes luego del colapso de un edificio en el centro de Pereira este lunes 10 de agosto.



🔴📌 En la capital de Risaralda se registró la caída de más de 12… pic.twitter.com/gGhAHpB7Pi— EL TIEMPO (@ELTIEMPO) August 10, 2026

Στην Κάλι (νοτιοδυτικά), ανάμεσα στις πόλεις που υπέστησαν τις πιο σοβαρές ζημιές, επαγγελματίες και εθελοντές διασώστες σήκωναν χαλάσματα με γυμνά χέρια, αναζητώντας ενδείξεις ζωής.

Ο Νέλσον Μορένο πήγε με την ελπίδα να μπορέσει να σώσει φίλη του παγιδευμένη στα συντρίμμια συγκροτήματος δυο πενταώροφων πολυκατοικιών. Ο πατέρας της φίλης του και το μικρό παιδί της νεαρής βρέθηκαν — με τραύματα, αλλά στη ζωή.

Afectaciones estructurales en el sector de la Villa, Pereira pic.twitter.com/KLvBqVgBWv— Pereira En Vivo (@pereiraenvivo) August 10, 2026

«Τώρα χρειαζόμαστε φακούς και (προστατευτικά) γυαλιά» για τη σκόνη, καθώς η επιχείρηση έρευνας επρόκειτο να συνεχιστεί όλη νύχτα, είπε, έχοντας γύρω του εκατοντάδες άλλους εθελοντές.

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🇨🇴 A building literally crumbles as huge chunks of concrete fall near people running out of it in Colombia during the 7.4-magnitude earthquake. pic.twitter.com/ln1t5dHkcU— Visegrád 24 (@visegrad24) August 10, 2026

Διασώστες σχημάτιζαν ανθρώπινες αλυσίδες για να απομακρύνουν συντρίμμια, ενώ αυτοί στην πρώτη γραμμή εργάζονταν χρησιμοποιώντας σκαπάνες και στοιχειώδη εργαλεία.

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NEW footage is circulating from a magnitude 7.4 earthquake that struck Colombia's Pacific region today.



The epicenter was near San José del Palmar in Chocó department, at a depth of around 96 km.



It was felt strongly across much of Colombia—including Bogotá, Medellín, and… pic.twitter.com/X03limcIts — Clash Report (@clashreport) August 10, 2026

Ο νέος πρόεδρος Αμπελάρδο δε λα Εσπριέγια, που ανέλαβε την εξουσία τρεις ημέρες νωρίτερα, κήρυξε χθες κατάσταση έκτακτης ανάγκης κι υποσχέθηκε συντονισμένες επιχειρήσεις διάσωσης.

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🚨🇨🇴 ¡QUÉ MIEDO! ☠️😱



Un grupo de colombianos se encontraba viajando en un teleférico cuando comenzó el fuerte terremoto que sacudió al país. 🌎💥



Mientras la tierra se estremecía, las personas quedaron suspendidas en el aire, viviendo momentos de verdadero terror. 😰🚡



Las… pic.twitter.com/OJBCuINgLE— Ventana Pública (@ventanaXpublica) August 11, 2026

Ως το απόγευμα, οι σεισμογράφοι είχαν καταγράψει 47 μετασεισμικές δονήσεις, σύμφωνα με την κολομβιανή γεωλογική υπηρεσία.

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«Απελπισμένοι»

Ο αρχηγός του κράτους ανακοίνωσε νεότερο επίσημο απολογισμό των θυμάτων σε εθνική κλίμακα, κάνοντας λόγο για 111 νεκρούς, 87 τραυματίες, κάπου 1.500 ακίνητα που υπέστησαν ζημιές και 61 κτίρια που κατέρρευσαν.

Έξι αεροδρόμια στο δυτικό τμήμα της χώρας ενημέρωσαν πως οι υποδομές τους υπέστησαν ζημιές κι ανακοίνωσαν πως αναστέλλουν τις εμπορικές πτήσεις.

Το επίκεντρο βρισκόταν κοντά στη Σαν Χοσέ ντελ Παλμάρ, στην Τσοκό, όπου έχουν καταγραφτεί 13 θάνατοι, με βάση τα μέχρι στιγμής επίσημα δεδομένα.

Ο Γουίλμερ Κουέστα, φοιτητής νομικής που πήγε να βοηθήσει ανθρώπους θαμμένους στα συντρίμμια, αφηγήθηκε πως είδε «κόσμο να έχει βγει έξω γυμνός, να πηδάει από μπαλκόνια σε ύψος, από τον δεύτερο όροφο», κατοίκους που ήταν «απελπισμένοι».

Ο πρόεδρος δε λα Εσπριέγια επισκέφτηκε μέσα στην ημέρα στην Τσοκό και ανήγγειλε πως επρόκειτο να μεταβεί αργότερα στην Κάλι, την τρίτη πόλη της χώρας.

Δηλώσεις αλληλεγγύης άρχισαν να φτάνουν από όλο τον κόσμο.

Οι κυβερνήσεις χωρών της Λατινικής Αμερικής, του Ισραήλ, της Ισπανίας, της Γαλλίας –και της Ελλάδας– εξέφρασαν την υποστήριξή τους στην Κολομβία.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ανακοίνωσε πως ενεργοποιεί τους δορυφόρους της υπηρεσίας Κοπέρνικος για να διευκολύνει τις επιχειρήσεις διάσωσης.

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ, σύμμαχος του νέου προέδρου, ανακοίνωσε πως προσφέρει βοήθεια ύψους 15,5 εκατομμυρίων δολαρίων.

«Δύσκολη κατάσταση»

Στην Περέιρα, στην τουριστική «περιοχή του καφέ», που είχε ήδη χτυπηθεί από ισχυρό σεισμό το 1999 με σχεδόν 1.200 νεκρούς, επιβεβαιώθηκαν ήδη δεκάδες θάνατοι.

Η πόλη ζει «ιστορική, δύσκολη κατάσταση (…) ορισμένα κέντρα υγείας έχουν κατακλυστεί» από τραυματίες, είπε στον Τύπο ο δήμαρχος Μαουρίσιο Σαλασάρ, με εμφανή συναισθηματική φόρτιση.

Στην κοντινή Μανισάλες, περίπου 50 χιλιόμετρα από εκεί, ένας από τους τέσσερις πύργους του καθεδρικού ναού στην πλατεία Μπολίβαρ κατέρρευσε.

Στην Κάλι ισοπεδώθηκαν τουλάχιστον 20 κτίρια, κατά τις αρχές.

«Ήρθε πολύς κόσμος, με εξοπλισμό, τρόφιμα, για να βοηθήσει τους πυροσβέστες», είπε ο Αντρές Φελίπε Μεχία, εθελοντής διασώστης.

Στην πρωτεύουσα Μπογοτά κάτοικοι, μερικοί ακόμη με τις πιτζάμες, βγήκαν ανάστατοι από τα σπίτια τους χθες το πρωί, προτού ξαναμπούν: δεν διαπιστώθηκαν σοβαρές ζημιές στην πόλη.

Ο πολύ ισχυρός σεισμός έγινε αισθητός ως τον Ισημερινό, τον Παναμά και τη Βενεζουέλα — αυτή η τελευταία ακόμη μετράει τις πληγές του διπλού σεισμού 7,2 και 7,5 βαθμών της 24ης Ιουνίου, ο προσωρινός απολογισμός των θυμάτων του οποίου ξεπέρασε τους 6.000 νεκρούς.

Οι χώρες αυτές βρίσκονται πάνω από τον λεγόμενο δακτύλιο της φωτιάς του Ειρηνικού ωκεανού, περιοχή με εξαιρετικά ισχυρή σεισμική και ηφαιστειακή δραστηριότητα, εξαιτίας των κινήσεων τεκτονικών πλακών στο υπέδαφος.