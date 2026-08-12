Συγκίνηση στο τελευταίο “αντίο” στον σπουδαίο διανοούμενο Στέλιο Ράμφο (φωτογραφίες)

Σε κλίμα βαθιάς οδύνης, συγγενείς και φίλοι είπαν σήμερα το τελευταίο «αντίο» στον Στέλιο Ράμφο, τον συγγραφέα και στοχαστή που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών, αφήνοντας πίσω του πλούσιο πνευματικό και συγγραφικό έργο. Στην κηδεία, που τελέστηκε δημοσία δαπάνη στον Ιερό Ναό Αγίου Παντελεήμονος Χαλανδρίου, παρέστη πλήθος κόσμου, επώνυμοι και ανώνυμοι, που έσπευσαν να αποχαιρετήσουν τον σπουδαίο διανοητή. Μεταξύ αυτών ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, οι δημοσιογράφοι Βίκη Φλέσσα, Θανάσης Λάλας και Σταύρος Θεοδωράκης, οι σκηνοθέτες Στάθης Λιβαθινός και Γιάννης Σμαραγδής και πολλοί ακόμα. Σε κλίμα βαθιάς οδύνης, συγγενείς και φίλοι είπαν σήμερα το τελευταίο «αντίο» στον Στέλιο Ράμφο, τον συγγραφέα και στοχαστή που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών Σε κλίμα βαθιάς οδύνης, συγγενείς και φίλοι είπαν σήμερα το τελευταίο «αντίο» στον Στέλιο Ράμφο, τον συγγραφέα και στοχαστή που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών

Στη μνήμη του Στέλιου Ράμφου κατατέθηκαν επίσης πολλά στεφάνια, μεταξύ των οποίων του Προέδρου της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνου Τασούλα, του προέδρου της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη, του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη και της συζύγου του Μαρέβας Μητσοτάκη, της υπουργού Πολιτισμού, Λίνας Μενδώνη, του δήμαρχου Αθηναίων, Χάρη Δούκα και πολλών άλλων.

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Ο Στέλιος Ράμφος υπήρξε από τους σημαντικότερους σύγχρονους Έλληνες διανοούμενους. Η βαθιά γνώση της αρχαίας και νεότερης φιλοσοφίας, το ανήσυχο πνεύμα του, το πλούσιο και πρωτότυπο συγγραφικό έργο του, η σημαντική παρουσία του στη δημόσια ζωή και ο οξυδερκής λόγος του τον έχουν κατατάξει σε έναν από τους κορυφαίους στοχαστές της σύγχρονης Ελλάδας.