Τραγωδία στην Κίμωλο: 17χρονος πέθανε από ηλεκτροπληξία την ώρα που πήγε να κάνει μπάνιο

Την τελευταία του πνοή άφησε ένας 17χρονος στην Κίμωλο, καθώς, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πέθανε από ηλεκτροπληξία την ώρα που πήγε να κάνει μπάνιο.

Σύμφωνα με το cyclades24.gr, το περιστατικό σημειώθηκε την Κυριακή 9 Αυγούστου, στο σπίτι όπου διέμενε με τη μητέρα του. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η οικογένεια κατοικεί μόνιμα στην Ιρλανδία και βρισκόταν στο νησί για διακοπές.

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Με βάση όσα μεταδίδει το τοπικό μέσο, ο ηλεκτρικός πίνακας δεν διέθετε ρελέ διαφυγής που αποτελεί μηχανισμό ασφαλείας.

Το σπίτι φέρεται να είναι παλαιάς κατασκευής, ενώ – σύμφωνα με τις ίδιες πηγές – η ηλεκτρολογική του εγκατάσταση χρονολογείται πριν από τη δεκαετία του 1970.

Οι Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο βλάβης ή διαρροής ρεύματος από τον θερμοσίφωνα. Η σορός μεταφέρθηκε στον Πειραιά για νεκροψία-νεκροτομή, ενώ η έρευνα για το συμβάν και για τυχόν ευθύνες βρίσκεται σε εξέλιξη.